Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних: що відомо

13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Водночас остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають прийняти за п’ять днів.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він розповів, що уряд ухвалив на своєму засіданні постанову "Про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

"Документ ухвалили з одноденним доопрацюванням, а в частині відсотка бронювання – з п’ятиденним", - зауважив нардеп.

Як зміняться критерії бронювання

За даними Железняка, наразі проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів.

Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт на бронювання може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Якщо раніше статус критично важливого підприємства та рішення приймалися Міноборони та Міжвідомчою робочою групою, то за новим проєктом створюється Координаційний центр при Кабміні.

Він складатиметься з 17 осіб під співголовуванням Мінекономіки та Міноборони, за участю представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів. Без рекомендації цього Центру підприємство не зможе отримати ні статусу, ні ліміту понад 50%. Центр навіть матиме повноваження рекомендувати скасування такого статусу.

Також до 20 жовтня всі міністерства та ОДА зобов'язані переглянути галузеві критерії "критичності" та погодити їх із Координаційним центром. Рішення про надання ліміту понад 50% діятиме до 1 року, але якщо бронь не буде оформлена через "Дію" протягом 5 робочих днів, вона втрачає силу.

У проєкті поки що не визначено подальшої долі вже наданих броней, які перевищують нові ліміти.

"Що робити бізнесу вже зараз? Зібрати показники, що підлягають перевірці: оборонні контракти, частка ринку, податки, валютна виручка, рівень зарплат, відсутність боргу. До 20 жовтня дізнатися у свого міністерства чи ОДА, як переписують галузеві критерії, і подати пропозиції", - зауважив нардеп.

При цьому Железняк зазначив, що вдалося прибрати норму, яка передбачала, що працівники з відстрочкою з інших причин більше не рахуватимуться в загальній кількості бази для розрахунку обсягу бронювання.

"Залишили, що в неї можна рахувати працівники з відстрочкою (студенти, доглядальники, батьки трьох дітей). Тобто як є зараз", - додав нардеп.

Раніше Європейська бізнес асоціація (ЄБА) висловила занепокоєння можливими змінами до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників і закликала уряд забезпечити відкритий діалог із бізнес-спільнотою до ухвалення будь-яких рішень.

Зауважимо, в Україні станом на вересень 2026 року заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей, а найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.

Оборонним підприємствам можуть скоротити квоту бронювання до 85%

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.