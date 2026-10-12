У Міноборони прокоментували скорочення квоти бронювання працівників оборонної промисловості

Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації попри пропозицію скоротити квоту зі 100% до 85%.

Як пише Dilo, про це під час спілкування із пресою повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара, передає "Інтерфакс-Україна".

"Позиція Міністерства оборони - максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів", - наголосив очільник Міноборони.

Водночас він додав, що система має враховувати "реальний внесок" підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

Оборонним підприємствам можуть скоротити квоту бронювання до 85%

Міністерство економіки та довкілля, за даними представників оборонної галузі, пропонує скоротити максимальну квоту бронювання працівників критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) зі 100% до 85%. Виробники виступили проти змін, попереджаючи про ризик втрати дефіцитних фахівців і зупинки окремих виробництв.

Виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко заявив, що відповідний проєкт постанови вже направили до Міністерства оборони на погодження.

Представники галузі також обурені тим, що можливі зміни не обговорювалися з виробниками заздалегідь.

Нагадаємо, у вересні Міністерство оборони підтвердило статус критично важливих 86% підприємств ОПК, які пройшли повторну перевірку та зберегли право бронювати працівників.