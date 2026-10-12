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В Минобороны прокомментировали сокращение квоты бронирования работников оборонной промышленности

Евгений Хмара
Евгений Хмара / Минобороны

Министерство обороны Украины выступает за максимальное бронирование работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации, несмотря на предложение сократить квоту со 100% до 85%.

Как пишет Dilo, об этом во время общения с прессой сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция Министерства обороны – максимально бронировать человеческий капитал оборонной промышленности. Если предприятиям ставится задача масштабировать производство критических для фронта систем и государство дает им контракты, оно должно создать условия для выполнения этих контрактов", – подчеркнул глава Минобороны.

В то же время он добавил, что система должна учитывать "реальный вклад" предприятия в обеспечение сил обороны и быть справедливой.

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования до 85%

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагает сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.

Автор:
Светлана Манько

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