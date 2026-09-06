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Статус критически важных подтвердили 86% предприятий ОПК: что ждет остальных

оружие, ОПК
ОПК Украины увеличил свои производственные мощности в 50 раз. / Минобороны

Министерство обороны завершило проверку критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса. По состоянию на 1 сентября 2026 года 86% компаний подтвердили свой статус и сохранили право бронировать работников, тогда как 14% предприятий его потеряли.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кто сохранил статус

Пересмотр касался решений об определении предприятий критически важными, которые были приняты до 7 июля 2026 года. Документы для подтверждения статуса предприятия должны были подать до 10 августа.

Для большинства компаний действовала упрощенная процедура. Им не нужно было повторно представлять полный пакет документов — достаточно было подтвердить соответствие критерию, по которому предприятие ранее получило статус.

Упрощенной процедурой могли воспользоваться исполнители и соисполнители оборонных контрактов, резиденты Defence City, отдельные производители взрывчатых веществ и боеприпасов, а также предприятия ОПК, авиастроительные и космические отрасли, ранее получившие статус по совокупности критериев.

"Возможность хранить ключевых специалистов напрямую связана с способностью стабильно выполнять оборонные заказы и наращивать производство", - отметила заместитель министра обороны Анна Гвоздяр.

Предприятия, подтвердившие статус, сохранили возможность бронировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством.

Что будет с другими предприятиями

14% предприятий не подтвердили статус критически важных. Они могут повторно обратиться в Минобороны и предоставить полный пакет документов по действующей процедуре.

Министерство проверит соответствие предприятия установленным критериям и после рассмотрения документов примет решение.

Ранее сообщалось, что Минобороны проводит пересмотр решений по определению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными, принятыми до 7 июля 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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