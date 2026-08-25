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Бронирование работников в "Дії": кому нужно обновить статус критичности до сентября

военный билет
Бронирование работников после 1 сентября / Depositphotos

Бизнесу следует проверить актуальность статуса критичности, если он был получен до 2 июня 2026 года. В случае неподтверждения статуса бронирования работников через “Дію” будет доступным только до 1 сентября.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Бронирование работников

Предприятиям, которые получили статус критически важных до 2 июня 2026, но еще не переподтвердили его, нужно обновить соответствующее решение, чтобы бронировать работников на более длительный срок.

Если статус критичности не был обновлен, бронирование работников будет доступно только до 1 сентября.

Для предприятий, уже переподтвердивших статус критичности, дополнительных действий не требуется. Если статус подтверждается по упрощенной процедуре, он будет действовать до истечения срока предыдущего решения. В случае подтверждения по полному пакету документов, критичность будет действовать в соответствии с новым решением.

Для предприятий, которые не прошли повторное подтверждение статуса, в "Дії" отображается соответствующее уведомление при оформлении услуг "Бронирование работников" и "Продолжение бронирования работников". В нем будет указан актуальный срок действия статуса критичности.

Таким образом, предприятиям, желающим бронировать работников на более длительный срок, необходимо обновить решение о критичности.

Услуга будет реализована Министерством экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Модернизацию услуги осуществляют в рамках "Проекта поддержки Дії", реализуемого Программой развития ООН в Украине при поддержке Швеции.

Напомним, мобилизация женщин в Украине пока не производится, не готовится и не рассматривается. Законодательных инициатив по обязательному призыву женщин нет.

Автор:
Ольга Опенько

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