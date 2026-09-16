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FPV-дроны для войск будут закупаться без привязки к конкретным моделям
Агентство оборонных закупок ДОТ начинает конкурентную закупку FPV-дронов на радиоуправлении по техническим характеристикам вместо привязки к конкретным моделям. Производители смогут предлагать свои решения, а один участник не сможет получить более 50% общего объема закупки.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.
Закупку разделили на 269 лотов. Каждый из них будет определяться комбинацией шести характеристик:
- размер рамы;
- наличие донаведения;
- тип связи;
- тип камеры;
- частоты видеопередатчика;
- частоты приемника сигнала
Требования к FPV-дронам Минобороны сформировало совместно с Генштабом, производителями и военными, которые будут использовать технику на фронте.
Для производителей новый подход означает возможность участвовать в закупках с собственными моделями без привязки к заранее определенному названию изделия. Главное условие – соответствие установленным техническим требованиям.
Чтобы диверсифицировать поставки, ДОТ также ограничила максимальную долю одного участника: он не сможет получить больше половины общего объема закупки.
Документы для участия в закупке изготовители могут подать до 25 сентября 2026 года.
Напомним, ранее ДОТ объявил закупку оптоволоконных FPV-дронов в соответствии с тактико-техническими характеристиками, утвержденными Минобороны.