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FPV-дроны для войск будут закупаться без привязки к конкретным моделям

FPV-дроны для войск будут закупаться без привязки к конкретным моделям
FPV-дроны для войск будут закупаться без привязки к конкретным моделям

Агентство оборонных закупок ДОТ начинает конкурентную закупку FPV-дронов на радиоуправлении по техническим характеристикам вместо привязки к конкретным моделям. Производители смогут предлагать свои решения, а один участник не сможет получить более 50% общего объема закупки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минобороны.

Закупку разделили на 269 лотов. Каждый из них будет определяться комбинацией шести характеристик:

  • размер рамы;
  • наличие донаведения;
  • тип связи;
  • тип камеры;
  • частоты видеопередатчика;
  • частоты приемника сигнала

Требования к FPV-дронам Минобороны сформировало совместно с Генштабом, производителями и военными, которые будут использовать технику на фронте.

Для производителей новый подход означает возможность участвовать в закупках с собственными моделями без привязки к заранее определенному названию изделия. Главное условие – соответствие установленным техническим требованиям.

Чтобы диверсифицировать поставки, ДОТ также ограничила максимальную долю одного участника: он не сможет получить больше половины общего объема закупки.

Документы для участия в закупке изготовители могут подать до 25 сентября 2026 года.

Напомним, ранее ДОТ объявил закупку оптоволоконных FPV-дронов в соответствии с тактико-техническими характеристиками, утвержденными Минобороны.

Автор:
Татьяна Гойденко

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