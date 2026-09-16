Южнокорейский гигант поможет Intel запустить производство передовых чипов памяти в США

Южнокорейская компания SK Hynix проводит предварительные консультации с американской корпорацией Intel по заключению сделки, которая позволит впервые наладить выпуск микрочипов памяти непосредственно на территории США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По данным источников, компании рассматривают несколько сценариев партнерства: аренду южнокорейским гигантом части строящегося завода Intel в штате Огайо или учреждение совместного предприятия с участием ведущих поставщиков облачных решений, заинтересованных в бесперебойной поставке компонентов искусственного интеллекта.

Реализация проекта поможет уменьшить финансовую нагрузку на Intel и отвечает требованиям Белого дома по локализации производства на фоне острого дефицита чипов для дата-центров.

Преграды от Сеула и защита технологий

В то же время, главным препятствием для заключения соглашения может стать позиция официального Сеула. Поскольку передовые технологии памяти DRAM и HBM подпадают под действие закона о защите промышленных технологий Южной Кореи, любой вынос производства за пределы страны нуждается в государственном одобрении.

В самой компании SK Hynix заявили, что изучают разные возможности укрепления бизнеса, однако никакие окончательные решения пока не приняты.

Напомним, ранее сообщалось, что один из крупнейших производителей микрочипов потратит $28,6 млрд на выкуп собственных акций для поддержки рынка. Южнокорейский гигант SK Hynix объявил о масштабной программе обратного выкупа и аннулирования акций на сумму 40 трлн вон, а также запланировал направить более 50% свободного денежного потока за 2025-2027 годы на выплаты инвесторам.