Один из крупнейших производителей микрочипов потратит $28,6 млрд на выкуп собственных акций для поддержки рынка

Южнокорейский производитель микрочипов SK Hynix объявил о масштабной программе обратного выкупа и аннулировании собственных акций на сумму 40 трлн вон ($28,61 млрд). Кроме того, компания планирует направить более 50% свободного денежного потока за период 2025-2027 годов на выплаты акционерам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Решение было принято после того, как акции компании упали почти на 10% на торгах в среду, хотя позже частично сократили потери на внебиржевом рынке. Несмотря на июньские исторические рекорды, котировки пошли вниз из-за беспокойства инвесторов по поводу стабильности длительных затрат технологических гигантов США на искусственный интеллект.

Детали программы обратного выкупа

Ключевой поставщик памяти для компании Nvidia планирует реализовать программу в сжатые сроки:

Сроки и объем: с 20 августа по 19 ноября 2026 года компания выкупит и аннулирует до 24 миллионов собственных акций.

Увеличение выплат: обновленная политика предполагает рост возврата капитала через регулярные выкупы, аннулирование акций и выплату дивидендов, а дополнительные детали выплат компания обнародует вместе с отчетом за третий квартал.

Финансовая подушка: чистые денежные средства SK Hynix к концу второго квартала достигли около 69 трлн вон, что позволяет финансировать выкуп без ущерба для операционной деятельности.

Баланс между инвестициями и бонусами

Производитель пытается сбалансировать доходы инвесторов с масштабными капитальными расходами и выплатами персонала. Компания продолжает многомиллиардное расширение заводов в Южной Корее для покрытия спроса на память высокой пропускной способности.

В то же время компания финализует трудовое соглашение с профсоюзом, согласно которому 10% годовой операционной прибыли будет направляться работникам, а часть премий будут выплачиваться акциями.

Напомним, ранее сообщалось, что корейский производитель чипов инвестирует $38 млрд, чтобы вдвое увеличить объемы производства. Программа расширения направлена на преодоление мирового дефицита чипов памяти.