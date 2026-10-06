Комитет Рады поддержал упрощение учета НДС и повышение порога проверок до 1 млн грн

Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 16037-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость". Документ был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Законопроект направлен на упрощение администрирования налога на добавленную стоимость, развитие электронного взаимодействия между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также усовершенствование порядка составления налоговой отчетности по НДС и налоговым накладным.

Документ разработан во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом, а его принятие является ключевым условием для получения макрофинансовой помощи.

Предусматривающие предложенные изменения

Законопроект №16037-д предлагает следующие нововведения:

Автоматическое заполнение: предоставить всем плательщикам НДС возможность предварительного автозаполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основании информации по информационным системам ГНС (в порядке и объемах, определенных Минфином);

Выбор отчетного периода для ФЛП: предоставить физическим лицам-предпринимателям — плательщикам НДС возможность самостоятельно выбирать квартальный или месячный отчетный период;

Повышение порога для проверок: увеличить со 100 тысяч гривен до 1 миллиона гривен пороговую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, декларирование которой дает основания для проведения внеплановой документальной проверки;

Сводные налоговые накладные: предоставить возможность составлять сводные налоговые накладные при поставке товаров и услуг покупателям — неплательщикам НДС в случае получения от них предварительной оплаты — без требования по непрерывности и ритмичности такой поставки.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство подало в Совет четыре законопроекта об упрощении НДС для ФЛП и выделении средств на покрытие дефицита. Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Принятие этих документов является условием получения третьего транша макрофинансовой помощи в объеме 1,45 млрд евро, а также привлечения средств на покрытие дефицита бюджета и финансирование обороны.