Сразу три страны Евросоюза отказались платить за кредит Украине

Венгрия, Чешская Республика и Словакия требуют освободить их от уплаты взносов в финансовые гарантии нового кредита Евросоюза для Украины.

Как пишет Dilo, об этом сообщает WELT.

Страны одновременно настаивают на существенном увеличении финансирования для себя из общего бюджета ЕС.

Немецкие дипломаты называют эти требования оторванными от реальности и отмечают, что отказ принимать участие в защите от главной угрозы безопасности несовместим с желанием получать дополнительные субсидии из европейских фондов сплоченности.

Пакет финансовой помощи от ЕС

Причиной спора стали дополнительные финансовые потребности Украины на следующий год, которые оцениваются в 70 миллиардов евро.

Из этой суммы международные партнеры, такие как Канада и Япония, могут предоставить около 25 миллиардов евро, тогда как европейские страны должны обеспечить ссуду в размере до 45 миллиардов евро.

Венгрия, Чехия и Словакия стремятся получить полное освобождение от финансовых обязательств, как это уже было при согласовании предыдущего кредита на 90 миллиардов евро.

Спор грозит переговорам об общем бюджете ЕС

Погашение нового займа планируется осуществить за счет замороженных государственных активов России, однако этот механизм остается вероятным, но не гарантированным.

Отказ трех центральноевропейских стран участвовать в гарантиях существенно усложняет дипломатические переговоры и омрачает дальнейшее обсуждение общего бюджета Европейского Союза.

Напомним, на прошлой неделе премьер Болгарии отказался от участия своей страны в предоставлении новой финансовой помощи Украине. Он призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, подчеркнув, что каждый следующий день рискован и для мира, и для благосостояния, и для стабильности в Европе.

Европейская комиссия изучает, как можно покрыть дефицит в финансировании Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.