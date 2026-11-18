Украина отправит 17,3 тыс. тонн агропродукции в девять стран Африки, Азии и Латинской Америки. Помощь получат, в частности, Боливия, Кения, Малави, Пакистан, Судан и Сомали. Часть продовольствия уже доставлена, остальные находятся в пути или ожидают отправления.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

Поставки проходят в рамках инициативы Food from Ukraine в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН). Такие данные организация обнародовала 22 октября 2026 года.

Какие продукты получат страны

Наибольшие объемы помощи предусмотрены для Малави — 5339 тонн, в том числе 4825 тонн желтого колотого гороха и 514 тонн растительного масла. Кения получит 3520 тонн гороха, Боливия - 3060 тонн пшеницы, Сомали - 2045 тонн пшеницы.

Также агропродукцию направят в:

Пакистан – 2 120 тонн пшеницы, гороха и масла;

Чад – 320 тонн гороха;

Мозамбик – 350 тонн гороха;

Судан – 300 тонн гороха;

Южного Судан – 240 тонн пшеницы.

После доставки продукты будут распределяться среди местного населения. В частности, в Малави помощь планируют предоставить 2,2 млн человек, в Пакистане - до 150 тысяч.

Сколько продовольствия уже передала Украина

По данным ВПП ООН, с 2022 года в рамках сотрудничества организация закупила 341048 тонн украинского продовольствия. Общий объем объявленных взносов на реализацию инициативы составляет $397,2 млн.

"Достижение Цели устойчивого развития ООН по преодолению голода до 2030 года требует конкретных действий, стабильных продовольственных поставок и долгосрочных партнерств. Украина даже в условиях полномасштабной войны продолжает вносить свой вклад в эту глобальную цель", - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.

Напомним, в сентябре в Республику Малави доставили первые 1576,3 тонны продуктов в рамках гуманитарной инициативы Food from Ukraine.