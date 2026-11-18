В октябре спрос на жилье в США упал до самого низкого уровня с 2001 года. Из-за высоких ставок по ипотеке американцы реже заключают сделки на покупку недвижимости, что может привести к самым низким годовым продажам за несколько десятилетий.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Основные показатели продаж

Индекс незавершенных продаж жилья в октябре снизился на 4,7% — до 63 пунктов, хотя экономисты ожидали падения всего на 2%.

По словам аналитиков, этот показатель отражает количество подписанных договоров на покупку жилья, еще не завершившихся соглашением. Обычно от подписания контракта к продаже проходит один-два месяца.

Октябрь стал вторым месяцем подряд со значительным сокращением количества подобных контрактов. По сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году показатель упал на 16,7%. Продажи снизились во всех четырех регионах США.

"Два месяца подряд рекордно низкие незавершенные контракты указывают на очень вялое завершение продаж жилья в четвертом квартале, а годовой уровень продаж существующего жилья может быть самым низким с середины 1990-х годов", - сказал главный экономист Национальной ассоциации риэлторов США (NAR) Лоуренс Юн.

В ассоциации также сообщили, что перепродажи жилья в США в октябре также упали до самого низкого уровня более чем за 16 лет.

Динамика ипотечных ставок

Главным фактором падения спроса на жилье остается высокая стоимость кредитования, обусловленная геополитической нестабильностью и военными действиями с участием США, Израиля и Ирана.

По данным ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированным процентом на прошлой неделе составляла 7,18 %. В середине октября этот показатель достигал трехлетнего максимума на уровне 7,40%.

Ситуация в Украине

В августе 2026 года украинский рынок недвижимости показывал разную динамику в зависимости от сегмента. Во многих регионах продолжали расти цены на жилье, в то же время спрос на новостройки снизился.

На рынке аренды ситуация была противоположной: количество желающих арендовать жилье росло, в то время как предложение объявлений сокращалось. Это, в свою очередь, способствовало повышению цен.

Относительно цен в регионах, то Львов опередил Киев по стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости. В октябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры во Львове составила $75,5 тыс., а двухкомнатной – $108 тыс. В столице аналогичное жилье стоило $67 тыс. и $98 тыс. соответственно.