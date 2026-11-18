Министр обороны Евгений Хмара переносит собственный боевой опыт на управление обороной, что уже дало ряд положительных результатов.

Как сообщает Dilo, об этом пишет Алексей Голобуцкий.

По мнению эксперта, точный удар по Керченскому мосту оказал существенное влияние на проведение последнего "Рамштайна".

"В подготовке к мега-важному событию Хмара сделал эффектный асимметричный ход: отвез отчет о результатах последних ударов, а привез домой миллиарды евро военной поддержки и много оружия. Успех последнего "Рамштайна" – это, прежде всего, большая международная работа Минобороны. Потому что, кроме того, что министр удивил партнеров разрушенным мостом, он провел еще ряд двусторонних и трехсторонних переговоров, подписал ряд соглашений и привез солидную помощь от десятка стран", – пишет политолог.

Голобуцкий отмечает, что важный приоритет Хмары во время Рамштайна – защита украинского неба.

"Здесь есть четкий результат – ключевые партнеры объявили о пакетах помощи, в которых акцент сделан именно на средствах ПВО. Кроме того, Украина, Швеция и Великобритания договорились о комплексном вооружении истребителей Gripen, в частности, ракетами Meteor для противодействия российским КАБам. Эти дальнобойные ракеты класса "воздух – воздух" способны поражать вражеские самолеты на расстоянии более 200 километров, что не позволит им безопасно подлетать к рубежам пуска КАБов. Наличие большого количества КАБов у россиян – это настоящая угроза всем прифронтовым городам (вспомните почти сотню погибших в прифронтовой Камышевахе)", – акцентирует эксперт.

"Хмара переносит собственный боевой опыт на управление обороной. Это демонстрирует не только подрыв Керченского моста, но и растущее количество дипстрайков на 2-3 тыс. км вглубь территории врага. И такой подход к архитектуре обороны делает международных партнеров более решительными в части помощи нам", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны Евгений Хмара назвал защиту украинского неба своим наибольшим приоритетом во время очередного заседания в Рамштайне.