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Асимметричные действия против врага: Хмара усиливает защиту украинского неба – эксперт

Евгений Хмара
Евгений Хмара возглавляет Минобороны с августа 2026 года / Минобороны

Благодаря комплексным мерам министра обороны Евгения Хмары Украина выстраивает эшелонированную систему ПВО. 

Как сообщает Dilo, об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт акцентирует внимание на том, что за последний месяц вырос уровень сбития шахедов: реактивные шахеды уже сбивают с эффективностью 83%, а обычные 91%. "Благодаря чему это стало возможным? Хмара сделал приоритетом развитие системы эшелонированной обороны ПВО. ЗРК малого и среднего радиуса действия, истребительная авиация, подавление РЭБ – это то, что наиболее эффективно действует против реактивных дронов россиян", - пишет политолог.

Черненко подчеркивает, что параллельно с переговорами о ракетах для Patriot Украина действует асимметрично в защите своего неба. "За последний период в России было уничтожено 12 баллистических установок, которыми враг терроризировал украинские города. Именно опыт проведения спецопераций Хмары в СБУ позволяет сегодня внедрять асимметричные меры по поражению пусковых установок. Еще один антибаллистический асимметричный шаг: усиление ударов по российским военным предприятиям, которые производят компоненты для баллистики врага. Больше наших ударов – меньше российских ракет", – подчеркивает экс-нардеп.

"На днях состоялись важные переговоры с Норвегией и Нидерландами относительно 20-мм боеприпасов для F-16 и усиления ЗРК NASAMS. Украина ожидает эти поставки для борьбы с дронами и крылатыми ракетами. И это те партнеры, которые могут помочь нам уже сейчас", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее во время выступления на Atlantic Future Forum Евгений Хмара отметил, что Минобороны масштабирует более дешевые средства противодействия массированным атакам: дроны-перехватчики, зенитно-артиллерийские модули и РЭБ.

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