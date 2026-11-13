Асиметричні дії проти ворога: Хмара посилює захист українського неба – експерт

Завдяки комплексним заходам від міністра оборони Євгенія Хмари Україна розбудовує ешелоновану систему ППО.

Як повідомляє Dilo, про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт акцентує, що за останній місяць виріс рівень збиття шахедів: реактивні шахеди вже збивають з ефективністю 83%, а звичайні 91%. "Завдяки чому це стало можливим? Хмара зробив пріоритетом розбудову системи ешелонованої оборони ППО. ЗРК малого та середнього радіусу дії, винищувальна авіація, подавлення РЕБ – це те, що найефективніше діє проти реактивних дронів росіян", – пише політолог.

Черненко підкреслює, що паралельно з переговорами про ракети для Patriot, Україна діє асиметрично в захисті свого неба. "За останній період в росії було знищено 12 балістичних установок, якими ворог тероризував українські міста. Саме досвід проведення спецоперацій Хмари у СБУ дозволяє сьогодні впроваджувати асиметричні заходи по ураженню пускових установок. Ще один антибалістичний асиметричний крок: посилення ударів по російських військових підприємствах, які виробляють компоненти для балістики ворога. Більше наших ударів – менше російських ракет", – наголошує екснардеп.

"Днями відбулися важливі переговори, з Норвегією та Нідерландами щодо 20-мм боєприпасів для F-16 і посилення ЗРК NASAMS. Україна очікує на ці поставки для боротьби з дронами та крилатими ракетами. І це ті партнери, які можуть допомогти нам вже зараз", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше під час виступу на Atlantic Future Forum Євгеній Хмара зазначив, що Міноборони масштабує дешевші засоби протидії масованим атакам: дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та РЕБ.