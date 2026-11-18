У жовтні попит на житло у США впав до найнижчого рівня з 2001 року. Через високі ставки за іпотекою американці рідше укладають угоди на купівлю нерухомості, що може призвести до найнижчих річних продажів за кілька десятиліть.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Основні показники продажів

Індекс незавершених продажів житла у жовтні знизився на 4,7% — до 63 пунктів, хоча економісти очікували падіння лише на 2%.

За словами аналітиків, цей показник відображає кількість підписаних договорів на купівлю житла, які ще не завершилися угодою. Зазвичай від підписання контракту до продажу минає один-два місяці.

Жовтень став другим місяцем поспіль зі значним скороченням кількості таких контрактів. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року показник впав на 16,7%. Продажі знизилися в усіх чотирьох регіонах США.

"Два місяці поспіль рекордно низьких незавершених контрактів вказують на дуже мляве завершення продажів житла у четвертому кварталі, а річний рівень продажів існуючого житла може бути найнижчим з середини 1990-х років", — сказав головний економіст Національної асоціації ріелторів США (NAR) Лоуренс Юн.

В асоціаціації також повідомили, що перепродажі житла у США в жовтні також впали до найнижчого рівня за понад 16 років.

Динаміка іпотечних ставок

Головним чинником падіння попиту на житло залишається висока вартість кредитування, зумовлена геополітичною нестабільністю та воєнними діями за участю США, Ізраїлю та Ірану.

За даними іпотечної компанії Freddie Mac, середня ставка за 30-річною іпотекою з фіксованим відсотком минулого тижня становила 7,18%. У середині жовтня цей показник досягав трирічного максимуму на рівні 7,40%.

Ситуація в Україні

У серпні 2026 року український ринок нерухомості показував різну динаміку залежно від сегмента. У багатьох регіонах продовжували зростати ціни на житло, водночас попит на новобудови знизився.

На ринку оренди ситуація була протилежною: кількість охочих орендувати житло зростала, тоді як пропозиція оголошень скорочувалася. Це, своєю чергою, сприяло підвищенню цін.

Щодо цін у регіонах, то Львів випередив Київ за вартістю однокімнатних і двокімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості. У жовтні 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири у Львові становила $75,5 тис., а двокімнатної – $108 тис. У столиці аналогічне житло коштувало $67 тис. і $98 тис. відповідно.