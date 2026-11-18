Уряд дозволив спрямовувати частину коштів кредиту ЄС для України на закупівлю американського озброєння через механізм PURL. Це дасть змогу фінансувати постачання зброї та обладнання зі США за рахунок позики Євросоюзу на 2026–2027 роки.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Кабінет Міністрів схвалив підписання рамкової домовленості з НАТО, яка визначає порядок використання цих коштів.

Як Україна фінансуватиме закупівлі

Україна зможе перераховувати гроші на рахунок НАТО для оплати конкретних пакетів PURL. Для кожного внеску оформлюватимуть окремий лист із зазначенням суми та пакета, який потрібно профінансувати.

Перелік необхідного озброєння Україна подаватиме Європейській комісії в межах кредитної програми Ukraine Support Loan на 2026–2027 роки.

Гроші залишатимуться власністю України, доки НАТО не оформить відповідний документ із Міністерством війни США, а американська сторона не підтвердить можливість реалізації пакета.

Яку роль матиме НАТО

Альянс виступатиме фінансовим посередником і зберігатиме українські внески. Він не буде покупцем, продавцем або постачальником американської зброї.

НАТО також щокварталу звітуватиме Україні про рух коштів, залишки, відсотки, витрати, валютні курси та перекази.

Від імені уряду домовленість реалізовуватиме Міністерство оборони України. Воно оформлюватиме внески, передаватиме фінансові інструкції та отримуватиме звіти.

При цьому Україна не зобов'язана перераховувати кошти. Невикористані гроші можна буде повернути або спрямувати на фінансування іншого пакета PURL.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — спільна ініціатива США та НАТО, запущена в липні 2025 року. Вона дозволяє країнам-членам і партнерам Альянсу оплачувати постачання Україні американського озброєння та обладнання.

Йдеться про зброю, яку Україна визначає як пріоритетну для потреб фронту і яку не завжди можна швидко замінити європейськими аналогами.

Нагадаємо, у жовтні Україна розпочала співпрацю з агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA), що дасть змогу закуповувати зброю, боєприпаси й обладнання швидше й дешевше.