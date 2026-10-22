Швидше й дешевше: Україні дозволили купувати зброю через агенцію НАТО

Україна розпочинає співпрацю з агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA), що дасть змогу закуповувати зброю, боєприпаси й обладнання швидше й дешевше.

Як пише Dilo, про це повідомило Financial Times із посиланням на представників агентства.

Чим вигідне таке партнерство для України

Партнерство надасть Україні додатковий канал закупівель і допоможе системніше отримувати необхідні оборонні ресурси, не покладаючись виключно на двосторонні домовленості з окремими країнами.

"Це дає Україні змогу використовувати більш структурований механізм і широкий спектр наших можливостей: експертизу у сфері закупівель, допоміжні послуги та доступ до сформованої промислової бази", – заявила директорка NSPA з підтримки операцій Жаклін Борсбум.

За її словами, централізовані закупівлі дозволять заощаджувати завдяки ефекту масштабу, коли можна буде замовляти великі партії продукції. Наприклад, Україна зможе доручити агентству придбати 30 тисяч комплектів військової форми тощо.

Водночас видання Reuters зазначає, що рішення ухвалене на тлі погіршення відносин України зі США.

Розширення взаємодії з НАТО відбувається на тлі збільшення європейських інвестицій в оборону через загрозу з боку Росії та дискусій щодо ролі США в забезпеченні безпеки Європи. Для України ж партнерство з NSPA означає додатковий інструмент отримання військового обладнання та можливість інтегрувати національних виробників у ширші ланцюги постачання оборонної продукції країн НАТО.

Нагадаємо, підтримка України за механізмом PURL, який дозволяє НАТО фінансувати закупівлю американського озброєння для потреб ЗСУ, продовжує надходити у звичному режимі, попри погрози США припинити поставки.