Львів обігнав Київ за вартістю квартир на вторинному ринку: скільки тепер коштує житло

Львів випередив Київ за вартістю однокімнатних і двокімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості. У жовтні 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири у Львові становила $75,5 тис., а двокімнатної – $108 тис. У столиці аналогічне житло коштувало $67 тис. і $98 тис. відповідно.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані квартального звіту ринку нерухомості ЛУН за III квартал 2026 року.

Ще восени 2025 року Київ був найдорожчим містом України за вартістю квартир в обох категоріях. Однак протягом останнього року цінова динаміка у двох містах суттєво відрізнялася.

Скільки коштують квартири у Львові та Києві

Найбільша різниця між містами спостерігається в сегменті однокімнатних квартир.

У Львові медіанна ціна такого житла за рік зросла на 14% – до $75,5 тис. У Києві приріст становив лише 1%, а вартість досягла $67 тис.

Таким чином, однокімнатна квартира у Львові коштує на $8,5 тис. дорожче, ніж у столиці.

У сегменті двокімнатного житла розрив ще більший. За рік квартири у Львові подорожчали на 15% – до $108 тис. Натомість у Києві їхня медіанна вартість знизилася на 7% і становить $98 тис.

Різниця між містами досягла $10 тис.

У трискімнатному сегменті Київ поки зберігає першість. Медіанна ціна такої квартири у столиці становить $146 тис., хоча за рік вона знизилася на 3%. У Львові трикімнатне житло подорожчало на 19% – до $143 тис.

Отже, різниця між містами в цій категорії скоротилася до $3 тис.

Які ще міста входять до рейтингу найдорожчого житла

Львів очолює рейтинг вартості однокімнатних квартир, однак Київ поступився позиціями не лише йому.

Друге місце посів Ужгород, де медіанна ціна однокімнатного житла становить $68,5 тис. Київ із показником $67 тис. опинився на третьому місці.

Серед міст із найдорожчими однокімнатними квартирами також Чернівці (63тис.) та Луцьк (62,7 тис.).

У сегменті двокімнатних квартир після Львова та Києва серед найдорожчих ринків — Ужгород, Івано-Франківськ і Житомир.

Водночас найшвидше однокімнатні квартири дорожчали не в містах із найвищою вартістю житла. За рік у Луцьку ціни зросли на 30%, у Вінниці та Івано-Франківську — на 24%, у Тернополі – на 21%.

Чому медіанні ціни не завжди означають реальне подорожчання квартир

У ЛУН застерігають, що медіанна ціна не означає, що однакова квартира в конкретному місті стала дорожчою на відповідний відсоток.

На показник впливає структура пропозиції: площа квартир, їхній стан, вік будинків і розташування. Тому зміна медіанної вартості може відображати не лише зміну цін на окремі об'єкти, а й те, які саме квартири виходять на ринок.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, медіанна ціна насамперед показує зміни в структурі ринкової пропозиції, а не обов'язково подорожчання кожної окремої квартири.

Таким чином, Львів закріпився на першому місці за вартістю однокімнатного та двокімнатного житла на вторинному ринку. Водночас Київ поки зберігає лідерство в сегменті трикімнатних квартир, хоча розрив між містами поступово скорочується.

Нагадаємо, в Ужгороді оренда однокімнатної квартири стала найдорожчою серед українських обласних центрів. Медіанна вартість винаймання житла сягнула 36 тис. грн на місяць, що становить 118% медіанної зарплати в місті. За рік орендні ставки зросли на 82%.