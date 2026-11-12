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Львов обогнал Киев по стоимости квартир на вторичном рынке: сколько теперь стоит жилье

Львов старый город дома
Львов закрепляет статус дорогого рынка вторичного жилья, опережая Киев по ценам на квартиры. / Pexels

Львов опередил Киев по стоимости однокомнатных и двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости. В октябре 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры во Львове составила $75,5 тыс., а двухкомнатной – $108 тыс. В столице аналогичное жилье стоило $67 тыс. и $98 тыс. соответственно.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные квартального отчета рынка недвижимости ЛУН за III квартал 2026 года.

Еще осенью 2025 Киев был самым дорогим городом Украины по стоимости квартир в обеих категориях. Однако за последний год ценовая динамика в двух городах существенно отличалась.

Сколько стоят квартиры во Львове и Киеве

Самая большая разница между городами наблюдается в сегменте однокомнатных квартир.

Во Львове медианная цена такого жилья за год выросла на 14% – до $75,5 тыс. В Киеве прирост составил всего 1%, а стоимость достигла $67 тыс.

Таким образом, однокомнатная квартира во Львове стоит на $8,5 тыс. дороже, чем в столице.

В сегменте двухкомнатного жилья разрыв еще больше. За год квартиры во Львове подорожали на 15% – до $108 тыс. В Киеве же их медиа стоимость снизилась на 7% и составляет $98 тыс.

Разница между городами достигла $10 тыс.

В трехскомнатном сегменте Киев пока сохраняет первенство. Медианная цена такой квартиры в столице составляет $146 тыс., хотя за год она снизилась на 3%. Во Львове трехкомнатное жилье подорожало на 19% – до $143 тыс.

Следовательно, разница между городами в этой категории сократилась до $3 тыс.

Какие еще города входят в рейтинг самого дорогого жилья

Львов возглавляет рейтинг стоимости однокомнатных квартир, однако Киев уступил позиции не только ему.

Второе место занял Ужгород, где медианная цена однокомнатного жилья составляет $68,5 тыс. Киев с показателем $67 тыс. оказался на третьем месте.

Среди городов с самыми дорогими однокомнатными квартирами также Черновцы ( 63 тыс.) и Луцк ( 62,7 тыс.).

В сегменте двухкомнатных квартир после Львова и Киева среди самых дорогих рынков – Ужгород, Ивано-Франковск и Житомир.

В то же время быстрее всего однокомнатные квартиры дорожали не в городах с высокой стоимостью жилья. За год в Луцке цены выросли на 30%, в Виннице и Ивано-Франковске – на 24%, в Тернополе – на 21%.

Почему медианные цены не всегда означают реальное подорожание квартир

В ЛУН предостерегают, что медианная цена не означает, что одинаковая квартира в конкретном городе стала дороже соответствующего процента.

На показатель оказывает влияние структура предложения: площадь квартир, их состояние, возраст домов и расположение. Поэтому изменение медианной стоимости может отражать не только изменение цен на отдельные объекты, но и то, какие квартиры выходят на рынок.

По словам руководительницы ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, медианная цена, прежде всего, показывает изменения в структуре рыночного предложения, а не обязательно подорожание каждой отдельной квартиры.

Таким образом Львов закрепился на первом месте по стоимости однокомнатного и двухкомнатного жилья на вторичном рынке. В то же время, Киев пока сохраняет лидерство в сегменте трехкомнатных квартир, хотя разрыв между городами постепенно сокращается.

Напомним, в Ужгороде аренда однокомнатной квартиры стала самой дорогой среди украинских областных центров. Медианная стоимость съема жилья достигла 36 тыс. грн в месяц, что составляет 118% медианной зарплаты в городе. За год арендные ставки выросли на 82%.

Автор:
Ярослава Тюпка

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