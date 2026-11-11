Реновация вместо массового сноса: какова судьба украинских хрущевок и сколько жителей должны поддержать обновление дома

70-75% – именно такой порог согласия владельцев квартир сейчас обсуждается как необходимое условие для включения дома в программу комплексной реновации устаревшего жилищного фонда. В то же время, законодательная модель не предусматривает принудительного или массового сноса хрущевок. Основной акцент планируется сделать на реконструкции, модернизации и энергоэффективном обновлении целых кварталов. Демонтаж с последующим строительством нового жилья будут рассматривать только в исключительных случаях, когда восстановить здание технически или экономически нецелесообразно.

Об этом в комментарии Dilo рассказала председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, более 60% жилищного фонда Украины составляют дома, построенные до 1970 года. При этом почти 40% приходится на постройки, построенные еще до 1960-го. Значительная часть такого жилья уже не отвечает современным требованиям безопасности, комфорта и эксплуатационной пригодности.

Шуляк напомнила, что к началу полномасштабного вторжения в Украину насчитывалось более 30 тысяч объектов устаревшего жилищного фонда. Более 10 тысяч из них – хрущевки, в свое время проектировавшиеся как временное жилье. В настоящее время из-за снижения прочности бетона, нарушения герметичности межпанельных стыков и общего износа конструкций нормативные сроки их эксплуатации фактически исчерпаны.

"Никто ничего сносить не собирается. Мы действительно активно работаем над новой жилищной политикой, и базовый законопроект по ней уже принят. Но вопрос реновации устаревшего жилищного фонда, в частности хрущевок, хоть и связан с жилищной политикой напрямую, однако нуждается в отдельно выписанной законодательной почве", – пояснила депутат.

Она также напомнила о законопроекте №6458, посвященном комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда. Документ был зарегистрирован еще в 2021 году, а в сентябре 2022-го Верховная Рада поддержала его в первом чтении. Однако из-за полномасштабной войны дальнейшую проработку инициативы приостановили. В настоящее время парламент возвращается к работе над законопроектом, чтобы подготовить его ко второму чтению.

Отдельное внимание, по словам Шуляка, уделяют гарантиям защиты прав собственников жилья. Распространенные опасения относительно возможного силового выселения жителей не отвечают задекларированной концепции реформы. Неприкосновенность права собственности должна оставаться ее основополагающим принципом. Одним из ключевых вопросов, еще нуждающихся в согласовании, является необходимое количество голосов владельцев квартир. В настоящее время обсуждается порог в 70-75%. Если здание не получит такой поддержки, его не будут включать в программу реновации квартала, а соответствующее сооружение будет исключено из планов комплексного обновления.

"Это точно не история о том, что завтра кто-нибудь придет и начнет массово реконструировать или сносить хрущевки. Задача Парламента сейчас - подготовить правила: кто принимает решение, как обсуждается план реновации, какие права имеют жители и как учитываются вопросы безопасности, инфраструктуры и качества жилья", – предупредила Елена Шуляк.

Способ обновления конкретного здания будут определять индивидуально. Для этого будет производиться техническое обследование конструкций, энергетический аудит и технико-экономические расчеты. Международный опыт свидетельствует, что санация, надстройка дополнительных этажей и перепланировка нередко финансово выгоднее полного демонтажа. Ведь снос предполагает не только расходы на разборку здания, но и на вывоз и утилизацию мусора.

Полный снос многоквартирного дома с последующим строительством нового жилья будут рассматриваться только тогда, когда другие способы реконструкции окажутся невозможными. По оценке Шуляк, речь идет прежде всего об объектах, потерявших более 60% своего первоначального состояния, а их восстановление уже не имеет технического или экономического смысла.

"Решит ли жилищный вопрос украинцев снос хрущевок? Конечно, нет. Зато реновация устаревшего жилищного фонда – более история, особенно с учетом имеющегося финансирования для таких проектов: строить с нуля дороже", – отметила Елена Шуляк.

В то же время, законодательная инициатива должна предусматривать конкретные механизмы защиты жителей, в частности возможность самостоятельно выбрать приемлемый для себя вариант. Как пояснила соавтор жилищной реформы, владелец сможет получить денежную компенсацию и отказаться от квартиры в подлежащем реновации доме. Другой вариант – временное переселение в жилище из маневрового фонда на весь период проведения работ. Обеспечить таким жильем жителей будут обязаны местные власти.

Вместе с тем Шуляк отметила, что в условиях полномасштабной войны финансирование масштабных программ реновации пока не относится к первоочередным государственным приоритетам. Однако сформировать необходимую законодательную основу важно уже сейчас. Это позволит после завершения боевых действий привлекать инвесторов и международных партнеров, которые будут четко понимать правила, процедуры и механизмы реализации таких проектов.

Отдельно Шуляк обратила внимание на результаты анализа международного опыта, проведенного Парламентской Исследовательской службой. В Германии, странах Балтии и Польши эффективными оказались механизмы льготного кредитования, субсидирования и термомодернизации домов без необходимости отселения жильцов. Во Франции обновление городских кварталов происходит в рамках национальных программ с участием специализированного института и на основе долгосрочных соглашений с общинами. В то же время опыт Великобритании демонстрирует риски чрезмерной ориентации на снос домов без должного учета интересов людей.

В то же время, подчеркнула Шуляк, ни одну из этих моделей Украина не может просто перенести на свою почву. Каждая страна проходила свой путь реформирования жилищного фонда с учетом особенностей структуры собственности, платежеспособности населения, доступности финансовых ресурсов и уровня доверия государственным институтам.

"В Украине другая ситуация: полномасштабная война, масштабные разрушения, дефицит жилья, высокая доля приватизированных квартир и ограниченные финансовые возможности людей. Поэтому наша задача - не взять чью-то модель и перенести в наши реалии, а собрать из разного опыта инструменты, которые могут работать именно в украинских условиях", – заверила Елена Шуляк.

По словам главы профильного комитета, будущее законодательство о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда должно опираться на несколько ключевых принципов. Прежде всего, это обязательное техническое обследование зданий, прозрачные и понятные механизмы финансирования, активное участие органов местного самоуправления и четкие гарантии для владельцев недвижимости. Кроме того, законодательство должно предусматривать возможность применения различных инструментов обновления жилья, оставляя новое строительство альтернативой только для тех случаев, когда другие способы реконструкции не работают.

Подытоживая, Шуляк подчеркнула, что реновацию устаревшего жилищного фонда нельзя сводить к одному универсальному сценарию. Для одних домов достаточно будет комплексной энергомодернизации, для других потребуется реконструкция инженерных сетей, перепланировка или надстройка. В отдельных случаях речь может идти о масштабном обновлении целого квартала.

Таким образом, демонтаж старых домов должен оставаться одним из возможных инструментов жилищной реформы, а не ее отправной точкой. Главная задача будущей модели – создать условия для безопасного и комфортного жилья, одновременно гарантируя защиту имущественных прав и интересов жителей.

Напомним, информацию о демонтаже старого жилищного фонда в Верховной Раде отрицали еще в апреле этого года. В то же время парламентарии обращали внимание на необходимость реновации подобного жилья, требующего отдельного законодательного урегулирования.