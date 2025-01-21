В Киеве дешевеет аренда старого фонда — от "хрущевок" до "царских" домов

Аренда квартир в Киеве в течение 2024 года подорожала более чем на 30% — во всех районах и типах жилья. Однако в январе 2025 года в некоторых категориях цены существенно просели.

Январь на рынке недвижимости обычно считается "мертвым" месяцем для аренды квартир, когда активность арендаторов значительно падает. Однако в январе 2025 года ситуация с арендой крайне нетипичная.

Из-за частых тревог и обстрелов спрос на арендном рынке сфокусировался на одной категории жилья — квартирах в новостройках (застройка начиная с 2010 года). В то же время, интерес к старому фонду падает, соответственно снижаются и цены на аренду.

Спрос на аренду квартир в новостройках возрос: с чем это связано

Как рассказала Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, высокий интерес к квартирам в новых ЖК объясняется тремя причинами.

По ее словам, в первую очередь – это вопрос безопасности. Ведь монолитно-каркасные дома считаются менее уязвимыми, чем кирпичные или панельные. Они также испытывают меньше разрушений при обстрелах. В то же время в новых ЖК обычно есть паркинги, которые служат укрытиями.

"Во-вторых, в новостройках нет центрального отопления, там меньшие коммунальные услуги. Третий фактор — это вопрос комфорта. В новых жилых комплексах есть охрана, аккуратная территория. Арендаторы сегодня высоко ценят комфорт", — отметила Оксана Ковтун.

По ее словам, большой спрос на квартиры с ремонтом, новой мебелью и техникой.

"Если это квартиры в новых жилых комплексах, аренда будет стоить от 14 000 до 20 000 гривен в месяц за однокомнатные, и от 16 000 и выше двухкомнатных. Это закрытые ЖК на Теремках, Голосееве, Шевченковском районе, кроме Лукьяновки. Из-за частых обстрелов арендаторы Лукьяновку обходят стороной", — подчеркнула риелтор.

На старое жилье спрос низкий, отмечает Ковтун. Соответственно там более длительный срок экспозиции. Все объекты в новых ЖК сдаются и оформляются очень быстро - за 1-2 дня.

Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2025-го.

Статистика также свидетельствует о том, что старый фонд теряет в цене. Еще в ноябре 2024 года Delo.ua писало о том, что по ценам на аренду в столице лидируют дореволюционные, так называемые "царские" дома. Со средней ценой 41 000 грн (за двухкомнатную) они опережали даже квартиры в новостройках – 37 000 грн. В то же время сталинки того времени стоили 32 000 грн, аренда квартир в хрущевках — 16 000 грн, панельных — 14 000 грн, в домах-спецпроектах 19 000 грн.

В "царских" домах и новых ЖК сравнялись цены на аренду в январе 2025 года. Инфографика: ЛУН

Тем не менее, в январе 2025-го ситуация кардинально изменилась. "Царские" дома, по данным ЛУН статистики, за два месяца упали в цене на 3 000 грн, новостройки подорожали - таким образом в этих двух типах жилья средние орендные ставки уравнялись - 38 000 грн в месяц. На 10% просели и цены в хрущевках - до 14 000 грн, стоимость аренды в сталинках не изменилась.

Как объяснил в комментарии Delo.ua Business Adviser ЛУН Александр Андросович, дороговизна "царских" квартир объясняется в первую очередь тем, что таких проектов в Киеве осталось немного. "Во-вторых, играет роль локация – эти дома расположены в центре. В-третьих, важные характеристики: высокие потолки, толстые стены, большие окна", – подчеркнул представитель ЛУН.

Цены на аренду квартир в январе 2025 года существенно отличаются в разных районах Киева. Инфографика: ЛУН

В целом и средняя цена на аренду квартир в Киеве уменьшилась за два месяца – с 17 000 до 16 000 грн, по данным ЛУН.

Как обычно, дешевле всего арендовать жилье в столице в Деснянском районе, самые дорогие квартиры — в Печерском и Шевченковском районах.

Средние цены на аренду квартир в Киеве в январе 2025 года распределились следующим образом (данные ЛУН):

район Киева Аренда 1-комнатных Аренда: 2-комнатных Аренда: 3-комнатных Деснянский 9 000 грн 11 000 грн 14 000 грн Святошинский 13 000 16 000 20 000 Днепровский 13 500 15 000 22 500 Оболонский 14 000 16 500 31 000 Соломенский 15 000 22 000 26 500 Дарницкий 15 000 19 000 20 000 Подольский 16 000 19 500 30 000 Голосеевский 18 000 27 000 38 100 Шевченковский 23 000 27 000 48 600 Печерский 34 400 44 400 71 900

Арендовать квартиру в пригороде вполне соизмеримо с недорогими столичными ценами. В частности, в Броварах можно арендовать однокомнатную квартиру за 10 500 грн в месяц, в Вишневом, Буче и Ирпене – за 12 000 грн, в Софиевской Борщаговке – за 13 500 грн.