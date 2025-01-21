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В Киеве дешевеет аренда старого фонда — от "хрущевок" до "царских" домов
Аренда квартир в Киеве в течение 2024 года подорожала более чем на 30% — во всех районах и типах жилья. Однако в январе 2025 года в некоторых категориях цены существенно просели.
Январь на рынке недвижимости обычно считается "мертвым" месяцем для аренды квартир, когда активность арендаторов значительно падает. Однако в январе 2025 года ситуация с арендой крайне нетипичная.
Из-за частых тревог и обстрелов спрос на арендном рынке сфокусировался на одной категории жилья — квартирах в новостройках (застройка начиная с 2010 года). В то же время, интерес к старому фонду падает, соответственно снижаются и цены на аренду.
Спрос на аренду квартир в новостройках возрос: с чем это связано
Как рассказала Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, высокий интерес к квартирам в новых ЖК объясняется тремя причинами.
По ее словам, в первую очередь – это вопрос безопасности. Ведь монолитно-каркасные дома считаются менее уязвимыми, чем кирпичные или панельные. Они также испытывают меньше разрушений при обстрелах. В то же время в новых ЖК обычно есть паркинги, которые служат укрытиями.
"Во-вторых, в новостройках нет центрального отопления, там меньшие коммунальные услуги. Третий фактор — это вопрос комфорта. В новых жилых комплексах есть охрана, аккуратная территория. Арендаторы сегодня высоко ценят комфорт", — отметила Оксана Ковтун.
По ее словам, большой спрос на квартиры с ремонтом, новой мебелью и техникой.
"Если это квартиры в новых жилых комплексах, аренда будет стоить от 14 000 до 20 000 гривен в месяц за однокомнатные, и от 16 000 и выше двухкомнатных. Это закрытые ЖК на Теремках, Голосееве, Шевченковском районе, кроме Лукьяновки. Из-за частых обстрелов арендаторы Лукьяновку обходят стороной", — подчеркнула риелтор.
На старое жилье спрос низкий, отмечает Ковтун. Соответственно там более длительный срок экспозиции. Все объекты в новых ЖК сдаются и оформляются очень быстро - за 1-2 дня.
Цены на аренду квартир в Киеве в январе 2025-го.
Статистика также свидетельствует о том, что старый фонд теряет в цене. Еще в ноябре 2024 года Delo.ua писало о том, что по ценам на аренду в столице лидируют дореволюционные, так называемые "царские" дома. Со средней ценой 41 000 грн (за двухкомнатную) они опережали даже квартиры в новостройках – 37 000 грн. В то же время сталинки того времени стоили 32 000 грн, аренда квартир в хрущевках — 16 000 грн, панельных — 14 000 грн, в домах-спецпроектах 19 000 грн.
Тем не менее, в январе 2025-го ситуация кардинально изменилась. "Царские" дома, по данным ЛУН статистики, за два месяца упали в цене на 3 000 грн, новостройки подорожали - таким образом в этих двух типах жилья средние орендные ставки уравнялись - 38 000 грн в месяц. На 10% просели и цены в хрущевках - до 14 000 грн, стоимость аренды в сталинках не изменилась.
Как объяснил в комментарии Delo.ua Business Adviser ЛУН Александр Андросович, дороговизна "царских" квартир объясняется в первую очередь тем, что таких проектов в Киеве осталось немного. "Во-вторых, играет роль локация – эти дома расположены в центре. В-третьих, важные характеристики: высокие потолки, толстые стены, большие окна", – подчеркнул представитель ЛУН.
В целом и средняя цена на аренду квартир в Киеве уменьшилась за два месяца – с 17 000 до 16 000 грн, по данным ЛУН.
Как обычно, дешевле всего арендовать жилье в столице в Деснянском районе, самые дорогие квартиры — в Печерском и Шевченковском районах.
Средние цены на аренду квартир в Киеве в январе 2025 года распределились следующим образом (данные ЛУН):
|район Киева
|Аренда 1-комнатных
|Аренда: 2-комнатных
|Аренда: 3-комнатных
|Деснянский
|9 000 грн
|11 000 грн
|14 000 грн
|Святошинский
|13 000
|16 000
|20 000
|Днепровский
|13 500
|15 000
|22 500
|Оболонский
|14 000
|16 500
|31 000
|Соломенский
|15 000
|22 000
|26 500
|Дарницкий
|15 000
|19 000
|20 000
|Подольский
|16 000
|19 500
|30 000
|Голосеевский
|18 000
|27 000
|38 100
|Шевченковский
|23 000
|27 000
|48 600
|Печерский
|34 400
|44 400
|71 900
Арендовать квартиру в пригороде вполне соизмеримо с недорогими столичными ценами. В частности, в Броварах можно арендовать однокомнатную квартиру за 10 500 грн в месяц, в Вишневом, Буче и Ирпене – за 12 000 грн, в Софиевской Борщаговке – за 13 500 грн.