Остановка "АрселорМиттал Кривой Рог" стоила материнской компании более $1,1 млрд

Остановка "АрселорМиттал Кривой Рог" привела к списанию и чрезвычайным затратам ArcelorMittal на общую сумму $1,145 млрд. Из-за этого группа завершила третий квартал 2026 года с чистым убытком $391 млн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на финансовый отчет ArcelorMittal.

Обесценение активов из-за остановки украинского предприятия составило $852 млн. Еще $293 млн ArcelorMittal отразила как чрезвычайные затраты.

Без учета этих списаний скорректированная чистая прибыль группы в третьем квартале достигла $868 млн. Во втором квартале она составила $683 млн, а в третьем квартале 2025 года — $474 млн.

EBITDA ArcelorMittal в июле-сентябре составила $2,02 млрд, что на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Производство стали за квартал достигло 13,7 млн. тонн против 13,6 млн. тонн годом ранее. В то же время отгрузки стали сократились с 13,6 млн. до 13 млн. тонн.

За девять месяцев 2026 года ArcelorMittal получила $867 млн чистой прибыли против $2,98 млрд за аналогичный период 2025 года.

Напомним, "АрселорМиттал Кривой Рог" начал переводить предприятие в режим холодной остановки после четырех российских ракетных атак. Компания заявила, что в нынешних условиях не может безопасно возобновить производство и планирует законсервировать активы до появления возможности вернуть завод к работе.