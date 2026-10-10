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"АрселорМиттал Кривой Рог" начинает консервацию завода после четырех ракетных атак

АрселорМиттал Кривой Рог переходит в холодную остановку
АрселорМиттал начинает консервацию завода в Кривом Роге

"АрселорМиттал Кривой Рог" начинает перевод предприятия в режим холодной остановки после четырех ракетных атак. В течение следующих двух месяцев производство будет подготовлено к безопасной остановке, после чего промышленные активы законсервируют до появления возможности возобновить работу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "АрселорМиттал Кривой Рог".

В компании объяснили, что решение приняли из-за последствий четырех ракетных атак, в результате которых погибли шесть работников, еще более 18 человек получили ранения. Первоначальное металлургическое производство предприятия было остановлено.

Процесс холодной остановки будет длиться около двух месяцев. Сначала предприятие подготовят к безопасному прекращению производства и проведут остановку, после чего начнется консервация промышленных активов.

Цель консервации – сохранить оборудование и инфраструктуру, чтобы предприятие могло возобновить производство после завершения боевых действий.

"Холодная остановка - это не просто приостановка производства. Наш приоритет номер один - сохранить наших людей и промышленные активы, чтобы мы могли возобновить работу при первой же возможности", - заявил генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Он подчеркнул, что группа ArcelorMittal не покидает Украину, однако при нынешней оценке компании безопасная работа предприятия невозможна, пока идет война.

Напомним, в конце сентября после серии ракетных ударов ArcelorMittal уже заявляла о невозможности возобновить работу предприятия в Кривом Роге.

Автор:
Татьяна Гойденко

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