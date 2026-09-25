После ракетных ударов мировой металлургический гигант не возобновит работу своего предприятия в Украине

Украинский производитель стали "АрселорМиттал Кривой Рог", работающий в составе ArcelorMittal, сообщил о невозможности возобновить деятельность предприятия в Украине.

Как пишет Dilo, об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать "АрселорМиттал Кривой Рог". С начала войны наш народ в Украине неустанно работал, чтобы шахты и завод продолжали работать. Они были воплощением храбрости при обстоятельствах, которые большинство из нас даже не может себе представить", - сказал генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

По его словам, компания обсуждает будущее завода с правительством Украины и сосредоточится на сохранении инфраструктуры, чтобы возобновить производство после прекращения войны.

Отмечается, что в течение последних пяти недель "АрселорМиттал Кривой Рог" получил четыре ракетных удара, что привело к гибели, ранениям работников и значительному ущербу производственным объектам.

Последнее нападение произошло 21 сентября. Всего в результате четырех нападений погибли пять работников и ранены 17 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Об АрселорМиттал

ArcelorMittal — одна из ведущих мировых интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, работающая в 60 странах и имеющая основные сталелитейные производства в 14 странах. Это крупнейший производитель стали в Европе, один из самых больших в Америке. Компания также наращивает присутствие в Азии через совместное предприятие AM/NS India.

ArcelorMittal продает свою продукцию широкому кругу клиентов, включая автомобильную, машиностроительную, строительную и машиностроительную промышленность и в 2025 году получила доход в размере 61,4 миллиарда долларов, произвела 55,6 миллиона метрических тонн сырой стали и 48,8 миллиона тонн железной руды.

Акции ArcelorMittal котируются на фондовых биржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа, Люксембурга и испанских фондовых биржах Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии.

Крупнейшим мажоритарным акционером и руководителем является индийский миллиардер Лакшми Миттал и его семья. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам и находятся в свободном обращении на фондовых биржах.

Заметим, ситуация в украинской металлургии после новых российских атак еще больше ухудшилась: "Запорожсталь" остается остановленной, а после попадания в "Каметсталь", которую называли единственным из трех крупных предприятий продолжавшего работу полного цикла, этот комбинат также прекратил производство.

В ночь с 21 на 22 сентября 2026 года российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по гражданскому промышленному предприятию украинской компании "Интерпайп".

До этого Россия четвертый раз за месяц обстреляла "Запорожсталь". Утром 17 сентября войска РФ выпустили по предприятию две баллистические ракеты, повредив производственное оборудование, цеха и колеи, один сотрудник получил ранения.