Япония требует от Путина вернуть четыре отобранные табачные заводы Japan Tobacco

Правительство Японии выразило официальный протест России из-за решения Владимира Путина передать активы российского подразделения корпорации Japan Tobacco под внешний контроль. На фоне этого заявления акции табачной компании на торгах в Токио упали на рекордные 19,3%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Министр торговли Японии Рёсей Акадзава во время пресс-конференции сообщил, что Токио призвало российские власти немедленно отменить введенные ограничения. Главный представитель японского правительства добавил, что возвращение имущества требуют также посол Японии в РФ и двое высокопоставленных чиновников, которые сейчас находятся в Москве. Около трети акций самой корпорации Japan Tobacco принадлежит японскому государству.

Согласно опубликованному указу Путина, четыре производственные площадки Japan Tobacco International передали во временное распоряжение российской компании "АО Промышленные активы". Источники газеты "Коммерсантъ" связывают эту фирму с Таймуразом Боллоевым - основателем пивоваренной компании "Балтика", который имеет давние связи с Путиным и ранее уже руководил отобранными российскими датскими заводами Carlsberg.

Обострение между Токио и Москвой

Действия Кремля стали новым этапом ухудшения отношений между двумя государствами. Напряжение усилилось в августе после визита Путина на контролируемый Россией остров, на который претендует Япония. Впоследствии российские силовики задержали японского журналиста по обвинению в шпионаже, а Москва вместе с Китаем стала называть нового премьера Японии Санаэ Такаичи "угрозой региональной безопасности".

Кроме того, как отмечают эксперты по международным отношениям, давление на японский бизнес может быть реакцией РФ на решение Токио присоединиться к программе НАТО PURL (в рамках которой Япония выделила 14,7 миллиона долларов на нелетальное снаряжение для Украины) и отправку японских представителей в координационный штаб помощи Украине в Германии.

Japan Tobacco работает в России с 1999 года, имеет 4 000 сотрудников, фабрики в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону и содержит 41% российского рынка сигарет (в том числе брендов Winston и Camel).

По оценкам финансовых аналитиков компании SMBC Nikko Securities, рынок РФ приносил Japan Tobacco почти четверть операционной прибыли, а в российских банках могут быть заблокированы от 100 до 200 миллиардов иен (ориентировочно от 634 до 1,3 миллиарда долларов) средств производителя.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин забрал заводы Winston и Camel и передал их компании экс-офицера спецслужб РФ. Контроль над крупнейшим производителем сигарет в России был отдан структуре бывшего сотрудника органов госбезопасности и эксдепутата от ЛДПР Сергея Дремова.