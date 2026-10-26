Путин заявил о "благоприятных условиях" для западного бизнеса после волны конфискаций

Российские власти якобы пытаются создать "благоприятные условия" для европейских компаний, оставшихся работать в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По словам главы Кремля, у России есть "многие друзья в Европе", однако многих из них "заставили" свернуть бизнес. Путин отметил, что представители некоторых компаний "чуть не плакали", когда вынужденно уходили с российского рынка под давлением западноевропейских правительств, а для тех предприятий, которые продолжают деятельность, пытаются создавать соответствующие условия.

В то же время он раскритиковал западные санкции, назвав "дурой" любые запреты на все, что происходит из России.

Передача иностранных компаний под контроль Кремля и открытые угрозы

Это заявление прозвучало на фоне активной кампании по передаче имущества зарубежных корпораций под фактический государственный контроль. Только в сентябре Путин подписал указ о введении "временного управления" по российским активам ряда крупных международных предприятий:

швейцарской корпорации Nestle;

американского производителя упаковки Aptar;

немецкой сети гипермаркетов Metro;

французского ритейлера Auchan;

логистической компании FM Logistic;

сети строительных магазинов "Лемана О" (бывший бизнес Leroy Merlin).

В середине октября под аналогичное изъятие попали и российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett, входящего в лидеры мирового рынка.

Во всех этих случаях власти РФ ссылались на подписанный в 2023 году указ № 302, связывающий установление контроля над иностранным бизнесом с "ответом" на якобы недружественные действия США и других государств по российской собственности.

В Кремле прямо объясняют, что компании представляют страны, участвующие в военных действиях против РФ и наносящие удары по ее экономической инфраструктуре.

Как отмечало агентство Reuters со ссылкой на представителей правительства РФ, крупный европейский бизнес стал главной мишенью давления. Один из чиновников прямо заявил, что для России "пришло время для асимметричных мер", добавив: "Пусть боятся", намекая на возможное изъятие российских подразделений банков UniCredit и Raiffeisen Bank.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле угрожают дальнейшей конфискацией активов западных компаний, когда Россия усилила давление на иностранный бизнес, рассматривая захват активов как политический сигнал для Европейского Союза.