Путін заявив про "сприятливі умови" для західного бізнесу після хвилі конфіскацій

Російська влада нібито намагається створити "сприятливі умови" для європейських компаній, які залишилися працювати в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами очільника Кремля, у Росії є "багато друзів у Європі", однак багатьох із них "змусили" згорнути бізнес. Путін зазначив, що представники деяких компаній "ледь не плакали", коли вимушено йшли з російського ринку під тиском західноєвропейських урядів, а для тих підприємств, які продовжують діяльність, намагаються створювати відповідні умови.

Водночас він розкритикував західні санкції, назвавши "дурницею" будь-які заборони на все, що походить із Росії.

Передача іноземних компаній під контроль Кремля та відкриті погрози

Ця заява пролунала на тлі активної кампанії з передачі майна закордонних корпорацій під фактичний державний контроль. Лише у вересні Путін підписав указ про запровадження "тимчасового управління" щодо російських активів низки великих міжнародних підприємств:

швейцарської корпорації Nestle;

американського виробника упаковки Aptar;

німецької мережі гіпермаркетів Metro;

французького ритейлера Auchan;

логістичної компанії FM Logistic;

мережі будівельних магазинів "Лемана Про" (колишній бізнес Leroy Merlin).

У середині жовтня під аналогічне вилучення потрапили й російські активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett, який входить до лідерів світового ринку.

У всіх цих випадках влада РФ посилалася на підписаний у 2023 році указ № 302, який пов'язує встановлення контролю над іноземним бізнесом із "відповіддю" на нібито недружні дії США та інших держав щодо російської власності.

У Кремлі прямо пояснюють, що компанії представляють країни, які беруть участь у військових діях проти РФ та завдають ударів по її економічній інфраструктурі.

Як зазначало агентство Reuters із посиланням на представників уряду РФ, великий європейський бізнес став головною мішенню для тиску. Один із високопосадовців прямо заявив, що для Росії "настав час для асиметричних заходів", додавши: "Нехай бояться", натякаючи на можливе вилучення російських підрозділів банків UniCredit та Raiffeisen Bank.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кремлі погрожують подальшою конфіскацією активів західних компаній, коли Росія посилила тиск на іноземний бізнес, розглядаючи захоплення активів як політичний сигнал для Європейського Союзу.