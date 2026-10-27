"Зелена картка": ДТП українських водіїв за кордоном обійшлися страховикам у €37,4 млн

За перші дев’ять місяців 2026 року українські страхові компанії врегулювали 10 739 вимог за дорожньо-транспортними пригодами, які сталися з вини водіїв із полісами "Зелена картка". Загальна сума виплат потерпілим у цих аваріях перевищила €37,4 млн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Для чого потрібна "Зелена картка"

"Зелена картка" — це міжнародний страховий сертифікат, який покриває відповідальність водія за шкоду, завдану іншим людям або їхньому майну в ДТП з його вини. Завдяки полісу витрати на компенсацію потерпілим у межах страхового покриття бере на себе страховик.

Якщо водій спричинить аварію за кордоном без чинного страхового поліса, йому може довестися самостійно компенсувати завдані збитки. Вартість ремонту автомобілів, лікування постраждалих та інших витрат може значно перевищувати ціну страхування.

У яких країнах діє поліс

Міжнародна система "Зелена картка" охоплює 50 країн Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Перед поїздкою водієві варто перевірити, чи діє сертифікат у країні призначення та протягом усього періоду перебування там.

Поліс потрібен для виїзду за кордон на власному автомобілі. Він не покриває ремонт автомобіля самого винуватця аварії — для цього потрібне інше страхове покриття.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) виплатило потерпілим у ДТП 504,3 млн грн, що на 66,4% більше за показники минулого року.