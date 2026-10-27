"Зеленая карта": ДТП украинских водителей за рубежом обошлись страховщикам в €37,4 млн

За первые девять месяцев 2026 года украинские страховые компании урегулировали 10 739 требований по дорожно-транспортным происшествиям, которые произошли по вине водителей с полисами "Зеленая карта". Общая сумма выплат потерпевшим в этих авариях превысила €37,4 млн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Для чего нужна "Зеленая карта"

"Зеленая карта" — это международный страховой сертификат, покрывающий ответственность водителя за ущерб , причиненный другим людям или их имуществу в ДТП по его вине. Благодаря полису расходы по компенсации пострадавшим в пределах страхового покрытия берет на себя страховщик.

Если водитель приведет к аварии за границей без действующего страхового полиса, ему может придется самостоятельно компенсировать нанесенный ущерб. Стоимость ремонта автомобилей, лечения пострадавших и других расходов может значительно превышать стоимость страхования.

В каких странах действует полис

Международная система "Зеленая карта" охватывает 50 стран Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Перед поездкой водителю следует проверить, действует ли сертификат в стране назначения и в течение всего периода пребывания там.

Полис нужен для выезда за границу на собственном автомобиле. Он не покрывает ремонт автомобиля самого виновника аварии – для этого нужно другое страховое покрытие.

Напомним, в первом полугодии 2026 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) выплатило пострадавшим в ДТП 504,3 млн грн, что на 66,4% больше показателей прошлого года.