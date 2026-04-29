Украинцы получили 13,2 млн евро компенсаций за ДТП за границей

Украинские страховые компании в первом квартале 2026 года выплатили более 13,2 млн евро за дорожно-транспортные происшествия, вызванные украинскими водителями за границей. Всего за этот период было урегулировано 3 723 страховых случая, что на 2,68% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на МТСБУ.

Наибольшее количество ДТП традиционно зафиксировано в странах ЕС. Лидером стала Польша — 1338 случаев с общей суммой выплат 3,5 млн евро и средней компенсацией около 2613 евро.

На втором месте Германия – 640 случаев и около 3 млн евро выплат, при этом средняя компенсация превысила 4 711 евро.

Высшие средние выплаты зафиксированы в Великобритании и Венгрии – 6 979 евро и 6 820,96 евро соответственно за один страховой случай. Это отражает разницу в стоимости урегулирования ДТП в зависимости от страны, где произошла авария, поскольку расчеты производятся по местному законодательству.

Количество оформленных международных страховых сертификатов "Зеленая карта" несколько уменьшилось. В январе-марте украинские водители заключили 294 524 договора, что на 1,34% меньше, чем годом ранее. Страховые премии также сократились на 3,72% и составили 1,2 млрд. грн.

В МТСБУ объясняют эту динамику структурными изменениями: часть украинских водителей, длительно пребывающих за границей, перерегистрируют транспортные средства и переходят на страхование в локальных компаниях стран пребывания.

Наибольшие объемы заключенных договоров зафиксированы у трех компаний: "ПЗУ Украина" - 71 542 полиса, "ТАС" - 52 402, "Украинская страховая группа" - 42 053. Также значительные показатели у "Княжеская Виенная иншуранс групп" и "УСО".

По объемам урегулированных требований лидирует "ТАС" - 967 случаев на сумму 3,4 млн евро. Далее следуют "Украинская страховая группа" - 638 случаев на 3 млн евро и "ПЗУ Украина" - 626 случаев на 1,6 млн евро.

Отдельно система работает и в обратном направлении: транспортные средства с иностранной регистрацией, которые приводят к ДТП в Украине, также покрываются международной системой "Зеленая карта". В первом квартале МТСБУ урегулировало 316 таких случаев на 11,6 млн. грн. Чаще всего это были автомобили из Польши, Германии и Молдовы.

Важным изменением стал полный перевод системы в цифровой формат. С 2025 года электронный сертификат "Зеленая карта" признан во всех странах-членах системы, а с 1 января 2026 года все полисы в Украине оформляются исключительно в электронной форме через единую базу МТСБУ. Это уменьшает риск мошенничества и подделок и упрощает контроль.

В то же время водителям напоминают, что полис начинает действовать не раньше со следующего дня после оформления, что требует заблаговременного планирования поездок за границу.

Система "Зеленая карта" демонстрирует стабильную работу даже при росте количества выплат и сложных страховых случаев за рубежом. Для украинских водителей это фактически ключевой инструмент финансовой защиты при поездках за пределы страны.

Заметим, в течение прошлого года средний размер выплаты по автогражданке за год увеличился почти вдвое - с 33 тыс. грн до почти 65 тыс. грн.