Компенсация автогражданки через "Дію" доступна даже для неактивных полисов: кого касается

Ветераны и лица с инвалидностью в результате войны могут подать заявление на компенсацию автогражданки даже для неактивных полисов, заключенных с 1 января 2025 года. Заявки принимают онлайн через приложение "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Дії".

Правительство возвращает часть стоимости автогражданки через "Дії"

"Это касается договоров, заключенных с 1 января 2025 года. Автогражданка фактически бесплатна. Часть стоимости компенсирует страховое, остальное возвращает государство", - говорится в сообщении.

Воспользоваться компенсацией могут ветераны с удостоверением УБД или лица с инвалидностью в результате войны при условии, что соответствующие документы внесены в приложение "Дії. Автомобиль" должно соответствовать требованиям программы и не использоваться для такси или грузовых перевозок.

Подать заявление можно через раздел Ветеран PRO в приложении "Дія". Несколько простых шагов – и средства поступят непосредственно на "Дія.Карту".

Отметим, что в прошлом году потерпевшие в дорожных происшествиях получили от МТСБУ более 1,2 миллиарда гривен. Это вдвое больше, чем годом ранее.