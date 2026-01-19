За 2025 год потерпевшие в ДТП получили более 1,2 млрд грн страховых выплат: детали

В прошлом году пострадавшие в ДТП получили от Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) более 1,2 миллиарда гривен. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Самые высокие объемы выплат были зафиксированы во ІІ и IV кварталах 2025 года – 367,0 млн грн (+180,9% к ІІ кварталу 2024 года) и 309,7 млн грн (+76,6%) соответственно. Самым активным периодом стал ІІ квартал (апрель-июнь): за это время было произведено 7 210 выплат, что составляет 40,7% от годового объема. Такая динамика обусловлена сезонным ростом интенсивности дорожного движения и уровня аварийности в весенний период.

Как отметили в МТСБУ в 2025 году более 502 млн грн пошло именно на компенсации в ДТП, где виновник не имел полиса ОСАГО. По сравнению с 2024 годом количество выплат выросло на 22,5%, а их общий объем – на 65%. Средняя выплата в таких случаях выросла до 88467 грн.

Также МТСБУ произвело 978 выплат на сумму 70,2 млн грн пострадавшим в ДТП по вине водителей льготных категорий. К этой группе относятся: участники боевых действий, лица с инвалидностью I группы, лица с инвалидностью в результате войны, управляющие принадлежащими им транспортными средствами, а также лица, управляющие ТС, принадлежащее лицу с инвалидностью I группы, в ее присутствии.

Еще страховщики произвели 61 выплату на сумму 6,4 млн грн за ДТП с неустановленным транспортным средством, преимущественно за ущерб, причиненный здоровью потерпевших. Средний размер выплаты по этой категории составил 104 245,8 грн., что на 18% больше, чем в 2024 году (88 623 грн.). Кроме того, Бюро провело 1 выплату на сумму 50 967,1 грн пострадавшим в ДТП по вине водителя, завладевшего транспортным средством в результате противоправных действий.

Напомним, за ноябрь МТСБУ осуществило 984 страховых выплаты на общую сумму 65,1 миллиона гривен. Количество выплат выросло всего на 5,24%, а их общая сумма — сразу на 27,1% по сравнению с прошлым годом.