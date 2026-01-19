Запланована подія 2

За 2025 рік потерпілі у ДТП отримали понад 1,2 млрд грн страхових виплат: деталі

дтп, авто, дівчина
Потерпілі у ДТП отримали понад 1,2 млрд грн компенсацій у 2025 році. / Freepik

Торік потерпілі в дорожніх пригодах отримали від Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) понад 1,2 мільярда гривень. Це вдвічі більше, ніж роком раніше. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Найвищі обсяги виплат були зафіксовані у ІІ та IV кварталах 2025 року – 367,0 млн грн (+180,9% до ІІ кварталу 2024 року) та 309,7 млн грн (+76,6%) відповідно. Найактивнішим періодом став ІІ квартал (квітень-червень): за цей час було здійснено 7 210 виплат, що становить 40,7% від річного обсягу. Така динаміка зумовлена сезонним зростанням інтенсивності дорожнього руху та рівня аварійності у весняний період.

Як зазначили в МТСБУ у 2025 році понад 502 млн грн пішла саме на компенсації в ДТП, де винуватець не мав поліса ОСЦПВ. Порівняно з 2024 роком кількість виплат зросла на 22,5%, а їх загальний обсяг – на 65%. Середня виплата в таких випадках зросла до 88 467 грн.

Також МТСБУ здійснило 978 виплат на суму 70,2 млн грн потерпілим у ДТП з вини водіїв пільгових категорій. До цієї групи належать: учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи, особи з інвалідністю внаслідок війни, які керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують ТЗ, яке належить особі з інвалідністю І групи, у її присутності.

Ще страховики здійснили 61 виплату на суму 6,4 млн грн за ДТП з невстановленим транспортним засобом, переважно за шкоду, завдану здоров’ю потерпілих. Середній розмір виплати за цією категорією становив 104 245,8 грн, що на 18% більше, ніж у 2024 році (88 623 грн). Крім того, Бюро провело 1 виплату на суму 50 967,1 грн потерпілим у ДТП з вини водія, який заволодів транспортним засобом внаслідок протиправних дій.

Нагадаємо, за листопад МТСБУ здійснило 984 страхові виплати на загальну суму 65,1 мільйона гривень. Кількість виплат зросла лише на 5,24%, а їхня загальна сума — одразу на 27,1% порівняно з минулим роком.

Автор:
Тетяна Ковальчук