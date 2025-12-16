У листопаді страховики сплатили потерпілим у ДТП понад 65 млн грн: структура виплат

За листопад Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) здійснило 984 страхові виплати на загальну суму 65,1 мільйона гривень. Кількість виплат зросла лише на 5,24%, а їхня загальна сума — одразу на 27,1% порівняно з минулим роком. 52% коштів пішло на покриття збитків від незастрахованих авто.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Чому виплати зростають?

Член правління МТСБУ Андрій Граділь, який відповідає за напрямок внутрішнього страхування, пояснив, що стрімке зростання суми виплат зумовлено кількома факторами:

зросла вартість ремонтних робіт та автозапчастин;

запрацювали норми закону №3720-ІХ, що дозволяють проводити відновлювальний ремонт без урахування зносу (тобто, ви отримуєте більше грошей на нові деталі);

підвищилися страхові ліміти за ОСЦПВ.

Основні проблеми ринку

Структура виплат МТСБУ показує, що левова частка коштів (понад 90%) іде на покриття збитків, коли постраждалі не можуть отримати компенсацію від страхової компанії винуватця. У листопаді дві категорії займали найбільші частки:

ДТП з вини незастрахованих водіїв — 52% (395 виплат на 33,8 млн грн). Кількість таких виплат зросла на 13%, а сума — на 47%;

борги банкрутів — 45,6% (564 виплати на 29,7 млн грн). Це виплати за зобов’язаннями тих страхових компаній, які були виключені з Бюро. Кількість виплат за цією категорією зросла на 125%, а сума – на 177%.

Важливі зміни для всіх водіїв

Зростання кількості виплат за незастрахованих водіїв частково пов’язане з адаптацією до нових правил. До 2025 року деякі пільгові категорії громадян були звільнені від обов'язку мати "автоцивілку". З 1 січня 2025 року це змінилося: усі власники транспортних засобів зобов’язані мати чинний договір ОСЦПВ.

Для пільгових категорій (зокрема, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю I групи) передбачені спеціальні умови: знижка 50% на страховку, а учасникам бойових дій додатково компенсують її вартість.

Як зазначили в МТСБУ, мета цих змін — забезпечити надійний захист для всіх, хто може постраждати внаслідок ДТП.