19,7 млн євро виплатили страхові компанії постраждалим у ДТП з вини українських водіїв за кордоном

За січень–травень 2025 року страховими компаніями було врегульовано 5 381 випадок і виплачено понад 19,7 мільйона євро компенсацій постраждалим у ДТП з вини українських водіїв за кордоном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Моторно-транспортного страхового бюро України (МТСБУ).

В бюро нагадали водіям, що для поїздок за кордон на власному автомобілі, міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка" — це не просто обов’язкова вимога, а ваша фінансова безпека.

"У разі ДТП з вашої вини за межами України цей сертифікат покриває витрати на відшкодування збитків третім особам — при чому суми виплат в окремих країнах сягають мільйонів євро, а в деяких взагалі необмежені", — зазначили в МТСБУ.

Що таке "Зелена картка"?

Щоб уникнути фінансових збитків і правових проблем, водієві варто заздалегідь подбати про наявність міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка". Він не лише покриває витрати потерпілим у разі ДТП з вашої вини, а й захищає від адміністративної відповідальності за відсутність обов’язкового страхування в іноземній державі.. У багатьох європейських країнах за це передбачено штраф у розмірі до 1000 євро.

"Зелена картка" діє у всіх країнах-членах системи: складається з 46 Національних Бюро, які представляють близько 1500 автостраховиків у 50 країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу. Сума компенсацій залежить від конкретної країни-місця перебування водія. В більшості країн ліміти відповідальності страховиків за договорами міжнародного страхування сягають мільйонів євро, а в деяких взагалі необмежені.

Нагадаємо, за І квартал 2025 року українські автовласники уклали 298 518 міжнародних договорів страхування "Зелена картка", що на 12,51% менше, ніж за аналогічний період минулого року.