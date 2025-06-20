19,7 млн евро выплатили страховые компании пострадавшим в ДТП по вине украинских водителей за границей

За январь-май 2025 года страховыми компаниями было урегулировано 5 381 случай и выплачено более 19,7 миллиона евро компенсаций пострадавшим в ДТП по вине украинских водителей за границей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).

В бюро напомнили водителям, что для поездок за границу на собственном автомобиле, международный страховой сертификат "Зеленая карта" — это не просто обязательное требование, а ваша финансовая безопасность.

"В случае ДТП по вашей вине за пределами Украины этот сертификат покрывает расходы на возмещение ущерба третьим лицам — при чем суммы выплат в отдельных странах достигают миллионов евро, а в некоторых вообще неограничены", — отметили в МТСБУ.

Что такое "Зеленая карта"?

Чтобы избежать финансовых убытков и правовых проблем, водителю следует заранее позаботиться о наличии международного страхового сертификата "Зеленая карта". Он не только покрывает расходы потерпевшим в случае ДТП по вашей вине, но и защищает от административной ответственности за отсутствие обязательного страхования в иностранном государстве. Во многих европейских странах за это предусмотрен штраф в размере до 1000 евро.

"Зеленая карта" действует во всех странах-членах системы: состоит из 46 Национальных Бюро, представляющих около 1500 автостраховщиков в 50 странах Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Сумма компенсаций зависит от конкретной страны-места пребывания водителя. В большинстве стран лимиты ответственности страховщиков по договорам международного страхования достигают миллионов евро, а в некоторых вообще не ограничены.

Напомним, с а I квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования "Зеленая карта", что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.