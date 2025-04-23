"Зеленая карта": украинские водители заключили почти 300 тысяч договоров с начала года

За I квартал 2025 года украинские автовладельцы заключили 298 518 международных договоров страхования "Зеленая карта", что на 12,51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что одной из причин этого снижения является изменение условий пребывания транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы, что заставило владельцев переоформлять автомобили на местную регистрацию и пользоваться услугами иностранных страховых компаний.

Лидеры рынка

По данным МТСБУ, наибольшее количество заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта" имеют страховщики:

"Украинская страховая группа" – 67 237 шт.,

"ТАC" – 59 359 шт.,

"Княжеская виенна иншуранс групп", – 32 333 шт.,

"ПЗУ Украина" – 28 583 шт.,

"Гардиан" – 24 093 шт.

1,2 млрд грн страховых премий

Как сообщают аналитики, в I квартале 2025 года страховые премии по международным договорам страхования выросли на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили более 1,2 млрд. грн. Лидерами по сумме начисленных страховых премий за I квартал 2025 стали "ТАС", "Украинская страховая группа" и "ПЗУ Украина".

В январе-марте 2025 года иностранные урегулировщики предъявили 3 626 требований по ДТП, совершенных украинскими водителями за рубежом — это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Сумма уплаченного возмещения составила 12,4 млн евро, что на 2,89% меньше, чем в прошлом.

"Уменьшение количества требований связано прежде всего с сокращением объемов заключения договоров международного страхования "Зеленая карта". В то же время общий объем выплат по таким случаям традиционно остается высоким. Это обусловлено как длительным периодом урегулирования убытков (выплаты могут осуществляться годами после ДТП), так и особенностями законодательства стран, где значительными", — подчеркивают в МТСБУ.

За I квартал 2025 года наибольшее количество урегулированных требований от иностранных урегулировщиков касалось договоров "Зеленая карта", заключенных с СК "ТАС" – 1 060 штук, а общая сумма возмещения по ним составляет 3,3 млн евро.

Что такое "Зеленая карта"

Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Этот страховой сертификат действует в 48 странах-членах системы и гарантирует выплату компенсаций пострадавшим в ДТП, вызванных водителем-страхователем.

Страховое покрытие "Зеленой карты" соответствует законодательным нормам страны, где произошло ДТП. Например, в Польше лимиты компенсаций составляют: за ущерб, причиненный жизни и здоровью – 5,21 млн евро, имуществу – 1,05 млн евро. В большинстве стран лимиты достигают миллионов евро, а в некоторых случаях они не ограничены. Поэтому перед поездкой важно ознакомиться с условиями страхового покрытия в стране пребывания.

Водитель, снабженный сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:

возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).

Максимальный размер страховых платежей по договорам "Зеленая карта" в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса. Новые размеры единых страховых платежей по ссылке.