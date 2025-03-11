В каких странах произошло наибольшее количество ДТП по вине украинских водителей

В 2024 году украинские страховые компании уплатили более 50,5 млн евро страхового возмещения пострадавшим в ДТП за границей по вине украинских водителей по международным договорам страхования "Зеленая карта". Всего было урегулировано 15 926 дел, что на 5,32% больше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Страны с наибольшим количеством урегулированных ДТП с участием украинских водителей

По данным аналитиков, наибольшее количество ДТП по вине украинских водителей произошло на территории таких стран:

Польша : 35,1% случаев (5 503 дела), выплачено 11,12 млн евро.

: 35,1% случаев (5 503 дела), выплачено 11,12 млн евро. Германия : 20% (3194 дел), 15,26 млн евро.

: 20% (3194 дел), 15,26 млн евро. Румыния : 6,3% (1 017 дел), 3,75 млн евро.

: 6,3% (1 017 дел), 3,75 млн евро. Чехия : 6,1% (977 дел), 3,01 млн евро.

: 6,1% (977 дел), 3,01 млн евро. Италия : 4% (648 дел), 3,01 млн евро.

Напоминаем, что для выезда за пределы Украины на собственном автомобиле у украинского водителя обязательно должен быть действующий сертификат "Зеленой карты". В то же время, локальное страхование, оформленное за границей, не дает права на пересечение государственной границы на выезд из Украины.

Что такое "Зеленая карта"

Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Этот страховой сертификат действует в 48 странах-членах системы и гарантирует выплату компенсаций пострадавшим в ДТП, вызванных водителем-страхователем.

Страховое покрытие "Зеленой карты" соответствует законодательным нормам страны, где произошло ДТП. Например, в Польше лимиты компенсаций составляют: за ущерб, причиненный жизни и здоровью – 5,21 млн евро, имуществу – 1,05 млн евро. В большинстве стран лимиты достигают миллионов евро, а в некоторых случаях они не ограничены. Поэтому перед поездкой важно ознакомиться с условиями страхового покрытия в стране пребывания.

Водитель, снабженный сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:

возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).

Максимальный размер страховых платежей по договорам "Зеленая карта" в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса. Новые размеры единых страховых платежей по ссылке.