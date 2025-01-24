Міжнародне страхування "Зелена картка": 50,5 млн євро виплатили українським водіям за ДТП за кордоном

За 2024 рік українські водії уклали понад 1,4 мільйона договорів міжнародного страхування "Зелена картка", що на 8,35% менше, ніж за 2023 рік. Водночас загальна сума зібраних страхових премій збільшилася на 9,8%, досягнувши понад 5,7 млрд грн.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що зменшення кількості укладених договорів міжнародного страхування "Зелена картка" зумовлене тим, що українські водії, перебуваючи тривалий час за кордоном, змушені реєструвати свої транспортні засоби відповідно до місцевого законодавства та користуватися послугами іноземних страховиків.

Лідери ринку

За даними аналітиків, за 2024 рік найбільшу кількість укладених міжнародного страхових сертифікатів “Зелена картка” укладено зі страховими компаніями: “ТАC”, “Українська страхова група”, СК “Княжа вієнна іншуранс груп”, “Гардіан” та “ПЗУ Україна”.

Лідерами за сумою нарахованих страхових премій за 12 місяців 2024 року стали "ТАС" - 1,4 млрд грн, "Українська страхова група" - 797 млн грн і СК “Княжа вієнна іншуранс груп”." - 618 млн грн.

15 926 випадків ДТП за кордоном

Повідомляється, що у січні-грудні 2024 року кількість вимог від іноземних врегулювальників, пов’язаних із ДТП за участю українських водіїв за кордоном, зросла на 5,32% порівняно з 2023 роком і досягла 15 926 випадків. Аналітики пояснюють зростання збільшенням тривалості перебування українських водіїв за кордоном.

50,5 млн євро страхових відшкодувань

Як наголошують в МТСБУ, за 12 місяців 2024 року найбільша кількість урегульованих вимог від іноземних врегулювальників стосувалася договорів “Зелена картка”, укладених з СК “ТАC” - 3 191 штук, а загальна сума відшкодування за ними становить 10,5 млн євро.

Значну кількість врегульованих вимог також мають інші провідні страховики: “Українська страхова група” (3 174 випадки), “Гардіан” (1 970 випадків), “ПЗУ Україна” (1 776 випадків) і “Княжа вієнна іншуранс груп” (1 726 випадків).

Загальна сума страхових відшкодувань за договорами “Зелена картка”, укладеними українськими водіями, становить 50,5 млн євро, що на 8,42% більше, ніж у 2023 році.

Як зауважують в МТСБУ, з 2025 року система "Зелена картка" зазнає суттєвих змін. Одним із основних нововведень стане можливість повноцінного використання електронного формату страхового сертифікату «Зелена картка» у всіх країнах-членах системи, що значно спростить процес його оформлення для водіїв. Для українців введено ще одне важливе оновлення: міжнародний договір страхування необхідно оформлювати хоча б за день до виїзду, щоб забезпечити своєчасне внесення інформації про чинність сертифікату до Єдиної бази даних.

Нагадуємо, що для виїзду за межі України на власному автомобілі український водій обов’язково має мати чинний сертифікат "Зеленої картки". Водночас локальне страхування, оформлене за кордоном, не дає права на перетин державного кордону на виїзд з України.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

Максимальний розмір страхових платежів за договорами "Зелена картка" в євро встановлює Кабінет Міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи в залежності від змін офіційного валютного курсу. Нові розміри єдиних страхових платежів за посиланням.