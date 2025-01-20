Скільки договорів “автоцивілки” оформили водії зі страховими компаніями у 2024 році: лідери ринку

За січень-грудень 2024 року українські водії уклали понад 8,0 млн внутрішніх договорів обов'язкового страхування відповідальності водіїв (“автоцивілки”), що на 5,61% більше за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що 76,8% страхових полісів “автоцивілки” було оформлено в електронному вигляді, що становить 6,2 млн договорів від загального числа. Якщо порівнювати з відповідним періодом 2023 року, питома вага укладених таких договорів у цифровому форматі становила 69%.

Сума страхових платежів досягла 11 млрд грн

За даними аналітиків, загальна сума страхових платежів у 2024 році досягла 11 мільярдів гривень, що на 26,04% більше порівняно з попереднім роком.

Середня страхова премія також зросла — до 1 361,8 гривні, що на 19,3% більше, ніж у 2023-му.

Лідери ринку

За підсумками 2024 року найбільше укладених договорів ОСЦПВ зі СК “Оранта” – 1 368 986 штук. Друга та третя позиція за цим показником у СК “ТАС” та СК “Княжа вієнна іншуранс груп”.

Як повідомляють в МТСБУ, за загальною сумою зібраної страхової премії за період січень-грудень 2024 року лідером є страхова компанія “ТАС”. П’ятірку лідерів закривають страхові компанії: “Оранта”, “Княжа вієнна іншуранс груп”, “ПЗУ Україна” та “ВУСО”.

4,8 млрд грн страхового відшкодування

В МТСБУ зауважують, що за минулий рік страхові компанії врегулювали 142 110 вимог від постраждалих у ДТП та сплатили 4,8 млрд грн страхового відшкодування.Аналітики підкреслюють, що у порівнянні з показниками 2023 року кількість врегульованих вимог зросла на 11,16%, а загальна сума виплат – на 25,06%.

За результатами 2024 року найбільшу кількість вимог від потерпілих в ДТП врегулювали страхові компанії: “ТАС” – 17 725 шт., “Оранта” – 17 156 шт., “Княжа вієнна іншуранс груп” – 11 969 шт., “ПЗУ Україна” – 11 151 шт. та “Українська страхова група” – 6 856 шт.

Відповідно ці ж страхові компанії сплатили найбільше страхового відшкодування постраждалим у ДТП: “ТАС” – 641,73 млн грн, “Оранта” – 488,43 млн грн, “Княжа вієнна іншуранс груп” – 408,88 млн грн, “ПЗУ Україна” – 326,07 млн грн та “Українська страхова група” – 237,37 млн грн.

В МТСБУ зазначають, що за минулий рік середній розмір виплати за вимогами від потерпілих у ДТП становить 33 849 грн, що 12,5% більше ніж в аналогічному періоді 2023 року (30 088 грн).

Крім того, у порівнянні з показниками 2023 року на 6,52% збільшилася кількість врегульованих вимог з використанням Європротоколу. За минулий рік за допомогою цього інструменту страховими компаніями врегульовано 54 849 вимог від потерпілих у ДТП та сплачено понад 1,0 млрд грн страхового відшкодування.

За словами генерального директора МТСБУ Олександра Берназюка підвищення розміру страхових виплат пов’язане зі зростанням вартості відновлювального ремонту через інфляцію та здорожчання вартості деталей, а також зі збільшенням загальної кількості страхових випадків.

Аналітики прогнозують подальше зростання страхових виплат, адже новим законом будуть впроваджені нові клієнтоорієнтовані підходи до врегулювання страхових випадків.

Зауважимо, ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Нагадаємо, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Законом вносяться наступні зміни:

поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.