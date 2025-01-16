Ціни на "автоцивілку" в Україні зросли в середньому від 70% до 100%: яка вартість поліса

Ціни на поліси обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) після набуття чинності нового закону з 1 січня 2025 року зросли в середньому від 70% до 100%.

Про це свідчать дані опитування страхових компаній, пише "Інтерфакс-Україна".

Що впливає на ціну ОСЦПВ

Відповідаючи на запитання, що найбільше впливає на ціну, всі компанії зазначили, що це тип ТЗ (легкове авто, електрокар, вантажний, автобус тощо) та його підтип (об'єм двигуна, вантажопідйомність), сфера використання (надання платних послуг з перевезення чи ні), термін дії договору страхування та чи має страхувальник право на пільгу.

Важливим фактором є регіон експлуатації ТЗ: у містах з високою інтенсивністю дорожнього руху, таких як Київ, премії значно вищі, ніж у більш спокійних регіонах. Крім того, зараз страховики почали більш активно враховувати вік і стаж водіїв, допущених до керування ТЗ, характер експлуатації авто.

Яка вартість "автоцивілки"

За словами радника голови правління НАСК "Оранта" Олени Машари, вартість "автоцивілки" як у компанії, так і загалом по ринку зросла в середньому на 80-90% порівняно з попереднім роком. Але якщо врахувати поліси з нульовою франшизою, то підвищення страхових платежів становить приблизно 50%.

Машара підкреслила, що зростання не є рівномірним. Наприклад, у компанії "Оранта" збитковість договорів ОСЦПВ, укладених на електромобілі, була в кілька разів вищою, ніж в інших типах транспортних засобів. Як наслідок, підвищення вартості страхових платежів для цього сегмента є більш суттєвим, ніж для решти видів транспорту.

У СК "Європейський страховий альянс" вартість "автоцивілки" збільшилася від 70% до 110% і визначається залежно від типу авто, місця реєстрації (проживання) власника транспортного засобу (ТЗ).

У СК VUSO це зростання становило 80-100%, що зумовлено вагомими змінами в умовах страхування, зокрема значним підвищенням страхових лімітів на виплати потерпілим.

Своєю чергою в СК "Експрес Страхування" зазначили, що вартість їхніх полісів ОСЦПВ зросла в середньому на 70-75%, що зумовлено новими вимогами законодавства.

В СК ARX уточнили, що загалом вартість їхнього поліса варіюється в діапазоні 3500-6000 грн, залежно від віку водія і ТЗ, а також від типу автомобіля і регіону реєстрації.

У СК ARX вартість "автоцивілки" для автомобіля В1 1988 року випуску, Київ, вік власника 50-55 років становить 3243 грн (мінімальна), а для автомобіля В4 2020 року випуску, Київ, вік власника 18-22 років - 12 771 грн (максимальна). При цьому середній платіж за полісами, укладеними на нових умовах, за першу декаду січня становить 3520 грн.

У СК "Експрес Страхування" для легкових авто із об'ємом двигуна до 1600 см³ ціна полісів ОСЦПВ коливається в межах 2,2-5,6 тис. грн.

Згідно з даними СК VUSO, у них середня вартість поліса ОСЦПВ на сьогодні становить близько 4 тис. грн. Щодо мінімальної ціни, то вона становить 500 грн для транспортного засобу типу "мотоцикл" і 50 тис. для автобуса, зареєстрованого в Києві.

Що передбачає закон про "автоцивілку"

Нагадаємо, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.

Законом вносяться наступні зміни:

поступово будуть підвищені розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, установлених у країнах Європейського Союзу, також закріпиться швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів (60 днів).

розширення можливості перевірки наявності поліса ОСЦПВ, зокрема Національною поліцією у випадках нагляду за дорожнім рухом (зокрема, шляхом автофіксації), Державною прикордонною службою України в місцях здійснення прикордонного контролю незалежно від приналежності та місця реєстрації транспортного засобу. "Укртрансбезпека" тепер перевірятиме наявність "автоцивілки" під час здійснення державного нагляду (контролю).

вводиться вільне ціноутворення договорів страхування, тобто страхові компанії отримують право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом й індивідуально для кожного клієнта. Це дасть змогу ринковим методом надавати більш якісні послуги для кінцевих споживачів. Новацією також є скасування франшизи в договорах ОСЦПВ.

зміняться умови для пільгової категорії громадян шляхом введення 50%-ї знижки на один поліс ОСЦПВ для всіх категорій пільговиків.

запроваджується пряме врегулювання збитків для всіх страхових компаній, що здійснюють ОСЦПВ. Така система дає змогу ефективніше проводити розрахунки страхового відшкодування.

нарахування страхової виплати здійснюватиметься без урахування зношеності автомобіля. До того ж страхові компанії стимулюватимуть клієнтів до проведення виплат одразу на СТО.

після введення закону в дію, страховик зобов'язаний надати три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого. Якщо ТЗ "за гарантією", то на вимогу потерпілого має бути визначено авторизований сервісний центр відповідного виробника. У разі відмови потерпілої особи від здійснення оплати на СТО, таку виплату здійснює страховик або МТСБУ на банківський (платіжний) рахунок потерпілої особи.

закон скасовує ліміт страхового відшкодування за "європротоколом", який нині становить 80 тис. грн. Тепер він буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Згідно з перехідними положеннями до закону, всі вищезазначені норми набувають чинності з 1 січня 2025 року.