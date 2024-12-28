Електронні поліси, нові виплати та скасування зносу: що змінює новий закон про "автоцивілку"

З 1 січня 2025 року в Україні набуває чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, відомий як "автоцивілка". Нововведення викликали чимало обговорень.

В пресслужбі Національного банку (НБУ) пояснюють ключові аспекти нового закону.

Нова ціна полісів

Згідно з новим законом, страховики отримають більшу свободу у формуванні вартості полісів, яка залежатиме від історії водія. Це означає, що для водіїв із частими ДТП, невеликим стажем керування або для мешканців великих міст вартість може зрости приблизно на 25-30%.

Однак ці зміни стосуватимуться лише нових полісів, чинні залишатимуться дійсними. Крім того, для пільгових категорій громадян зберігається можливість оформлення полісів зі знижкою 50%.

Чи скасовують паперові поліси

Перехід на електронні поліси буде поступовим. Лише з 1 січня 2026 року всі договори "автоцивілки" стануть електронними, а дані обов’язково вноситимуться до централізованої бази Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Це дозволить усунути шахрайство та унеможливить укладання фіктивних договорів.

Чи ускладнить закон продаж полісів

НБУ запевняє, що новий закон лише підвищує прозорість і чесність ринку. Напівлегальна торгівля дешевими полісами, яка спотворювала конкуренцію, буде припинена, а регулювання діяльності страхових посередників посилено.

Водночас більшість страхових компаній готові до нових вимог і зможуть обслуговувати клієнтів відповідно до стандартів.

Нововведення для автовласників

Новий закон впроваджує важливі зміни, які покликані зробити "автоцивілку" ефективним інструментом захисту:

Скасовано коефіцієнт зносу: страхове відшкодування тепер має забезпечувати відновлення автомобіля до стану, в якому він був до ДТП;

Введено можливість прямого врегулювання збитків, тобто звернення до свого страховика;

Обмежено термін ухвалення рішення про виплату страховки до 90 днів. У разі порушення строку страховик платитиме пеню;

Скасовано обмеження на максимальну суму страхового відшкодування за європротоколом;

Запроваджено систему виплат МТСБУ замість страховика, який втратив ліцензію.

Збільшення страхових сум

Уже з 2025 року максимальні суми страхових виплат зростуть:

За шкоду життю та здоров’ю – до 500 тисяч гривень;

За шкоду майну – до 250 тисяч гривень.

Зазначається, що ці зміни є ще одним кроком до адаптації українського страхового ринку до європейських стандартів, що дозволить поліпшити якість послуг для автовласників та підвищити рівень довіри до страховиків.

Нагадаємо, закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ) Верховна Рада ухвалила в цілому 21 травня 2024 року.