Автоцивілка стане дієвою: Верховна Рада підтримала реформу автострахування

21 травня Верховна Рада прийняла законопроект №8300 про обов’язкове страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в другому читанні та в цілому.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 294 народних обранця.

Що зміниться

"Якщо коротко – законопроєкт робить ", – підкреслив Железняк.

Зазначається, що чинний Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" набрав чинності майже 20 років тому і є застарілим.

Саме тому, новим законопроєктом пропонується поступово підвищити розміри страхових сум до розмірів, встановлених в країнах ЄС.

Зараз ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю становить 320 000 грн на одного потерпілого, незалежно від кількості потерпілих, а за шкоду, заподіяну майну потерпілих – 160 000 грн на одного потерпілого, але не більше 800 000 грн на одну страхову подію.

Упродовж двох років після введення Закону в дію пропонується поетапно збільшити ці суми за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілих осіб до 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб, а за шкоду, завдану майну потерпілих осіб – до 2 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Також документом пропонується запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію Закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

Крім того, буде розширене застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Документом пропонується запровадити порядок розрахунку розміру страхової виплати без урахування зносу та здійснення страхових виплат у розмірі необхідному для відновлення транспортного засобу.

Железняк додав, що народні депутати також домовились, що низка важливих правок для індустрії страхування будуть додані у законодавство в найближчий час від профільного комітету.

"Діжка меду" для постраждалих в ДТП та «ложка дьогтю» для ринку

На думку експертів ринку, новий закон містить як "бочку меду" для учасників дорожнього руху, так і «ложку дьогтю» для страховиків ОСЦПВ та їх об’єднання – МТСБУ.

Спочатку про позитивні моменти. Законопроєкт розшиває ряд вузьких місць, що роками створювали проблеми для постраждалих в ДТП, а саме, строки отримання постраждалими у ДТП страхового відшкодування мають значно скоротитись: від декількох років, як це відбувається зараз, до кількох місяців.

Серед інших позитивних новацій, закріплених в новому законі: поступове збільшення страхових сум (максимальних страхових виплат) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу; скорочення строків виплат, запровадження прямого врегулювання у всіх випадках дорожньо-транспортних пригод та відмова від франшизи.

Але негативні наслідки чекають на страховиків та саме МТСБУ: спірними нормами в новому законі учасники ринку вважають питання корпоративного управління Бюро. Поточні вимоги законопроєкту зроблять українське Бюро чи не найзарегульованішим серед аналогічних європейських структур.

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