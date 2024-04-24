Депутати дали зелене світло розмитненню авто в "Дії": що зміниться

Верховна Рада на засіданні 24 квітня підтримала у першому читанні проєкт закону № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у застосунок “Дія”.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами відповідний документ підтримали 269 народних обранців.

Чому це важливо?

Наразі на процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор. Багато в чому вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. Тож за відсутності чітких критеріїв є можливості для зловживання як з боку посадових осіб митниці, так і з боку декларантів, які часто вносять меншу вартість машини, щоб зменшити митний платіж, тобто фактично зменшують надходження до бюджету.

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, законопроєкт № 10380 прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор.

"Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом", - зауважив Федоров.

За його словами, розмитнення авто в "Дії" може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора.

Після ухвалення законопроєкту Міністерство цифрової трансформації на основі інформації від митниці створить Базу даних митних вартостей. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які ввозили в Україну після 2007 року, із деталями: марка, модель, тип і обʼєм двигуна, рік випуску.

Це дозволить виключити людський фактор та автоматично розрахувати чесну вартість розмитнення.

Що зміниться?

Якщо законопроєкт вступить в силу, то будуть ліквідовані схеми із:

зазначення неіснуючих пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміна модифікації легкового автомобіля;

підробка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Що пропонує законопроєкт?:

передбачити можливість подання електронної митної декларації засобами "Дії";

запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою ніж вартість легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм двигуна), що міститься в Базі даних.

Розмитнення авто в "Дії"

Проєкт закону №10380 про розмитнення авто в "Дії" був зареєстрований у Верховній Раді 5 січня 2024 року.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що розмитнення авто в "Дії" – це новий революційний сервіс, який прибирає з цього процесу людський фактор та, як наслідок, корупційні ризики.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєктів, які дозволили би розмитнення авто через сервіс "Дія".

Михайло Федоров висловив припущення, що провал голосування міг бути повʼязаний з неідеальністю ініціатив та комунікації з депутатами Верховної Ради, адже "десь не вистачило голосів, тому що не було людей в залі".

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