Депутаты дали зеленый свет растаможке авто в "Дії": что изменится

Верховная Рада на заседании 24 апреля поддержала в первом чтении проект закона № 10380, который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания легковых автомобилей и переносит этот процесс в приложение "Дія".

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, соответствующий документ поддержали 269 народных избранников.

Почему это важно?

Сейчас на процедуру определения таможенной стоимости влияет человеческий фактор. Во многом стоимость зависит напрямую от таможенного инспектора. Поэтому при отсутствии четких критериев есть возможности для злоупотребления как со стороны должностных лиц таможни, так и со стороны декларантов, часто вносящих меньшую стоимость машины, чтобы уменьшить таможенный платеж, то есть фактически уменьшают поступления в бюджет.

Как пояснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, законопроект №10380 убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор.

"В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду", - отметил Федоров.

По его словам, растаможка авто в "Дії" может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора.

После принятия законопроекта Министерство цифровой трансформации на основе информации от таможни создаст Базу данных таможенных стоимостей. Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, ввозимых в Украину после 2007 года, с деталями: марка, модель, тип и объем двигателя, год выпуска.

Это позволит исключить человеческий фактор и автоматически рассчитать честную стоимость растаможки.

Что изменится?

Если законопроект вступит в силу, то будут ликвидированы схемы:

указание несуществующих повреждений и неисправностей легкового автомобиля;

изменение модификации легкового автомобиля;

подделка договоров купли-продажи легкового автомобиля (купчих, инвойсов);

изменение показателей одометра (искусственное увеличение или уменьшение пробега легкового автомобиля).

Что предлагает законопроект?

предусмотреть возможность представления электронной таможенной декларации средствами приложения "Дія";

ввести электронную базу данных для корректировки таможенной стоимости транспортных средств, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя типа горючего;

ввести механизм корректировки таможенной стоимости подержанных легковых автомобилей, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость подержанного легкового автомобиля меньше стоимости легкового автомобиля, идентичного по марке, коммерческому описанию (моделью) и характеристикам (год выпуска, тип и объем) двигателя), содержащейся в Базе данных.

Растаможка авто в "Дії"

Проект закона №10380 о растаможке авто в "Дії" был зарегистрирован в Верховной Раде 5 января 2024 года.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что растаможка авто в "Дії" – это новый революционный сервис, убирающий из этого процесса человеческий фактор и, как следствие, коррупционные риски.

Напомним, в феврале 2023 года Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Дія".

Михаил Федоров высказал предположение, что провал голосования мог быть связан с неидеальностью инициатив и коммуникации с депутатами Верховной Рады, ведь "где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале".

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