Кабмин упростил порядок ввоза некоторых транспортных средств как гуммопомощи

Кабинет министров Украины определил, какие ввозимые в Украину транспортные средства признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, признаются гуманитарной помощью по декларативному принципу соответственно транспортные средства, ввозимые на таможенную территорию Украины для нужд учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности для обеспечения медицинского обслуживания населения.

К таким транспортным средствам отнесли:

легковые автомобили с объемом двигателя не более 2000 куб. сантиметров;

легковые автомобили с объемом двигателя не более 4200 куб. сантиметров для нужд центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;

автомобили плагин-гибридные и электромобили, стоимость которых не превышает 190 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января года, в котором они ввозятся на таможенную территорию Украины;

транспортные средства специального и специализированного назначения (кроме такси, автомобилей инкассации).

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 5 сентября 2023 года №953 с целью приведения его в соответствие с Законом №3448-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ввоза, учета, распределения гуманитарной помощи, особенностей налогообложения соответствующих операций и предоставления отчетности".

Проблема с использованием автобусов, полученных в качестве гуммпомощи

Напомним, недавно мэр Одессы Геннадий Труханов призвал власти внести изменения в законодательство, чтобы по городу могли курсировать автобусы, полученные в качестве гуманитарной помощи. Из-за способа растаможивания их нельзя использовать для платных перевозок.

По его словам, украинские города с первых дней войны получают из-за границы гуманитарную помощь в виде комфортных вместительных автобусов, приспособленных для перевозки маломобильных групп населения. Но из-за норм действующего законодательства в большинстве своем они простаивают на коммунальных предприятиях, ведь не могут использоваться на городских маршрутах для перевозки людей.

Все потому, что другого способа, кроме как "гуманитарная помощь", растаможки автобусов ниже экологического стандарта "Евро-5" с 2016 года в Украине не существует. При этом переданные автобусы имеют стандарт "Евро-4".

В настоящее время во многих городах Украины назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран как гуманитарная помощь. Дело в том, что ввезенные в качестве гуманитарной помощи на льготных условиях растаможки автобусы, трамваи и троллейбусы не могут оказывать платные услуги, поскольку это нарушает ст. 12 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Там указано, что нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет уголовную или административную ответственность по закону, являются:

использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;

использование гуманитарной помощи в целях получения прибыли.

То есть, платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей относительно именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.

Выход из ситуации был найден в Харькове, где сделали бесплатный проезд в коммунальном транспорте. Таким образом, использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.