Германия выделила дополнительные €100 миллионов на гуманитарную помощь Украине

Правительство Германии решило дополнительно вид влитой Украине на гуманитарную 100 миллионов евро. В результате этого, сумма выделенная Германией для резин потребностей достигла 1 миллиарда евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

"Наша помощь для Украины заключается, прежде всего, в поддержке местных жителей. Сердцем нашей международной помощи является гражданское восстановление. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов до 1 миллиарда", - написала Бербок.

Unsere Hilfe für die #Ukraine besteht vor allem auch in der Unterstützung der Menschen vor Ort. Das Herzstück unserer internationalen Hilfe ist der zivile Wiederaufbau. Wir stocken unsere humanitäre Hilfe um 100 Mio. auf, auf insgesamt 1 Mrd. Euro. - @ABaerbock in #Mykolajiw 2/3 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 25, 2024

Она добавила, что жителям Николаевской области пришлось месяц обходиться без питьевой воды из-за того, что оккупанты повредили водопровод, но при совместной поддержке водоснабжения удалось восстановить.

Как пишет Bild, в эти выходные Бербок посетила Украину и Николаев и планировала осмотреть водопроводную станцию, на строительство которой Германия выделяла средства. Но ей это не удалось из-за российского разведывательного беспилотника, заметившего над этой местностью.

Напомним, депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд. евро.

Кроме того, Германия решила выделить 300 млн евро финансовой помощи компании "Укрэнерго". В конце октября глава украинского Минэнерго Герман Галущенко Отмечал , что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, выделив более 100 млн евро.

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity .