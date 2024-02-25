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Экономика
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Германия выделила дополнительные €100 миллионов на гуманитарную помощь Украине

Германия выделила дополнительные €100 миллионов на гуманитарную помощь Украине
Анналена Бербок в Николаеве. Фото: twitter.com/AuswaertigesAmt

Правительство Германии решило дополнительно вид влитой Украине на гуманитарную 100 миллионов евро. В результате этого, сумма выделенная Германией для резин потребностей достигла 1 миллиарда евро.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

"Наша помощь для Украины заключается, прежде всего, в поддержке местных жителей. Сердцем нашей международной помощи является гражданское восстановление. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов до 1 миллиарда", - написала Бербок.

Она добавила, что жителям Николаевской области пришлось месяц обходиться без питьевой воды из-за того, что оккупанты повредили водопровод, но при совместной поддержке водоснабжения удалось восстановить.

Как пишет Bild, в эти выходные Бербок посетила Украину и Николаев и планировала осмотреть водопроводную станцию, на строительство которой Германия выделяла средства. Но ей это не удалось из-за российского разведывательного беспилотника, заметившего над этой местностью.

Напомним, депутаты Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около 7,6 млрд. евро.

Кроме того, Германия решила выделить 300 млн евро финансовой помощи компании "Укрэнерго". В конце октября глава украинского Минэнерго Герман Галущенко   Отмечал , что Германия является крупнейшим донором Фонда поддержки энергетики Украины, выделив более 100 млн евро.

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия   объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов   Sea King Mk41   вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100   дронов Trinity .

Автор:
Татьяна Гойденко