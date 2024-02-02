Бундестаг принял госбюджет с помощью Украине в размере почти €7,6 млрд

Парламентарии Бундестага приняли государственный бюджет на 2024 год, в котором на военную помощь Украине предусмотрено около €7,6 млрд.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что "за" проголосовали 388 парламентариев правящей коалиции, "против" - 279.

"В этом году правительство ФРГ может потратить €476,81 млрд. Чистые заимствования должны составить €39,03 млрд. На военную помощь Украине в документе предусмотрено около €7,6 млрд", - говорится в сообщении.

На сайте немецкого парламента говорится, что обсуждения бюджета на 2024 год продолжались более 68 часов.

"Это было три дня и три ночи", - заявил глава бюджетного комитета Хельге Браун.

Добавим, что новый проект бюджета рассматривался в ожесточенных дебатах всю эту пленарную неделю в течение 4 дней по каждому министерству и ведомству отдельно.

Проблемы с принятием госбюджета в Германии

Госбюджет Германии должен был быть принят ранее, однако бюджетный комитет приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год, принятие которого было необходимо в том числе и для помощи Украине. Один из двух разделов бюджета, который не удалось завершить, содержал такие проекты как удвоение военной помощи Украине до €8 млрд в 2024 году.

Сообщалось, что правящая коалиция Германии пыталась перекрыть большую дыру в бюджете после того, как суд запретил правительству страны перечислить €60 млрд средств, неиспользованных в рамках борьбы с пандемией, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Помощь Германии Украине

Германия – одна из стран, активно помогающих Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. В частности, недавно Германия объявила о передаче Украине шести списанных многоцелевых военных вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запасных частей. А одна из немецких компаний поставит в Украину 100 дронов Trinity.

В конце января стало известно о предоставлении Германией очередного пакета военной помощи, в который вошли более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, ракеты для системы ПВО IRIS-T, системы против морских мин и системы видеонаблюдения Satcom.

Фото: ua.depositphotos.com