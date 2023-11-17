"Дыра" в бюджете Германии влияет на выделение средств для Украины, – Reuters

Бюджетный комитет Германии приостановил окончательные обсуждения проекта бюджета на 2024 год, принятие которого необходимо, в частности, для помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что ключевые показатели бюджета будут обнародованы после заседания в следующий четверг, а не на этой неделе, как ожидалось ранее.

Один из двух разделов бюджета, который не удалось завершить, содержит такие проекты, как удвоение военной помощи Украине до 8 млрд евро в следующем году.

Бюджет Германии: средств не хватает

Правящая коалиция Германии пытается перекрыть большую дыру в бюджете после того, как суд запретил правительству страны перечислить 60 млрд евро, неиспользованных в рамках борьбы с пандемией, на экологические инициативы и поддержку промышленности.

Решение суда усилило напряжение в трехсторонней коалиции канцлера Олафа Шольца, поддержка которой упала, и которая и без того имеет разногласия. Правительство борется с серией кризисов, а экономика колеблется на грани рецессии.

"Зеленые" хотят дополнительных расходов, в то время как представители "Свободной демократической партии" (FDP), возглавляющие министерство финансов Германии, против дополнительных долгов и повышения налогов.

Как пояснил главный экономист Commerzbank Йорг Кремер, теперь правительству ФРГ придется сократить некоторые расходы, запланированные на следующий год, о чем правящим партиям, вероятно, будет сложно договориться.